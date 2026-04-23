Галина Паунчева, CEO на d:istinkt, e сред 2026 Top Women in PR & Communications

Тя е единственият представител на България, отличен в тазгодишното издание на престижните международни награди

23 април 2026, 16:34
Галина Паунчева   
Източник: d:istinkt

И зпълнителният директор на d:istinkt Галина Паунчева е обявена за носител на престижната международна награда 2026 Top Women in PR & Communications. Отличието се присъжда от PRNEWS – една от най-авторитетните световни медии в сектора – и е признание за лидери с иновативен подход и значимо влияние върху комуникационната индустрия. Галина Паунчева получава приза в категорията Industry Champions, която отличава професионалисти с изключителен принос към развитието на глобалните комуникации и оформянето на бъдещето на професията.

„За мен е чест да бъда единственият представител на България в тази престижна селекция. Приемам наградата преди всичко като висока оценка за работата на целия екип на d:istinkt и за стремежа ни да налагаме най-високите стандарти в комуникациите. Този международен успех е поредното доказателство, че нашата експертиза е напълно конкурентна на световната сцена и е видима за най-авторитетните организации в сектора.”, коментира Галина Паунчева, изпълнителен директор на d:istinkt.

Този успех съвпада с 25-ата годишнина от основаването на d:istinkt. Само през изминалата година агенцията спечели 20 отличия в редица международни и български конкурси и фестивали за комуникации и криейтив, сред които и наградата PR агенция на годината в Европа от Stevie Awards. Компанията получи и Silver Stevie® в категория „Компания на годината – Реклама, маркетинг и връзки с обществеността“, а Галина Паунчева беше отличена с Bronze Stevie® в категория „Изпълнителен директор на годината – Реклама, маркетинг и връзки с обществеността“ за стратегическо лидерство и визионерство.

„Тазгодишните лауреати в селекцията „Top Women in PR & Communications“ са пример за лидерството, креативността и устойчивостта, които продължават да движат индустрията ни напред“, заяви Кайли Хълтгрен, директор „Съдържание“ в PRNEWS. „Те не само оказват значимо влияние върху своите организации и клиенти, но и оформят бъдещето на комуникациите чрез менторство, иновации и ангажимент към професионално съвършенство.“

Отличените се присъединяват към Top Women Network — общност, която насърчава свързаността, видимостта и ангажираността между жените лидери в медиите, маркетинга, технологиите и комуникациите. Те ще бъдат официално представени на церемонията по връчването на наградите в Ню Йорк, която ще се състои на 4 юни 2026 г.

d:istinkt затвърждава позицията си сред глобалните лидери в комуникационния сектор – успех, изграден върху високи резултати, стратегическо визионерство и устойчив принос към PR индустрията. Портфолиото на агенцията включва утвърдени брандове като Yettel, Лидл България, Shelly Group, SkyShowtime, CETIN България, Easy Credit, AIBEST, БРАИТ, Made by Society и други. Агенцията работи и по комуникационни проекти на институции като Бюро на Европейския парламент в България и Европейската комисия в партньорство с ICF Next.

За d:istinkt

d:istinkt е агенция, носител на редица награди за интегрирани комуникации и услуги, базирана в София, България. Агенцията е специализирана в предлагането на услуги в сферата на корпоративните комуникации, дигитални медии, криейтив, бранд консултации, организиране на събития, дизайн, инфлуенсър маркетинг, медийни стратегии и стратегически комуникации.

d:istinkt е част от PROI Worldwide - най-голямата глобална мрежа на независими комуникационни агенции, обслужващи клиенти по целия свят. PROI обединява 90 партньори със 8800 служители в над 165 града и 65 държави.

Агенцията е и ексклузивен партньор на Cathay Communication - мрежа от независими комуникационни агенции, формиращи глобален алианс с цел подпомагане отношенията между Китай и останалия свят.

Галина Паунчева d istinkt Top Women in PR Communications PR и комуникации Изпълнителен директор Глобални комуникации PROI Worldwide PRNEWS PR агенция на годината България
Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Методът 50/30/20: Как да управлявате парите си като експерти

Методът 50/30/20: Как да управлявате парите си като експерти

pariteni.bg
Котката ми уринира извън тоалетната

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 1 ден
Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Свят Преди 15 минути

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

<p>Вашингтон е домакин на нови преговори между Израел и Ливан</p>

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

Свят Преди 32 минути

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Любопитно Преди 59 минути

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

<p>Сарафов: Киберпрестъпленията растат с 300%&nbsp;на годишна база</p>

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

България Преди 1 час

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Свят Преди 1 час

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Свят Преди 1 час

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

<p>Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell&rsquo;s Kitchen</p>

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

<p>Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото НС</p>

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

България Преди 1 час

Той заявява пред ЦИК, че няма да влезе в парламента, въпреки избора си с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив

Мари Харитова

„Красиви до болка“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Принц Хари

„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Любопитно Преди 1 час

Посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава“. Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа“ и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това“

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

България Преди 2 часа

Експертът от „Активни потребители” настоява за криминално разследване заради преработката на заразено месо и опитите за прикриване на случая

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

България Преди 2 часа

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Том Ханкс и Рита Уилсън

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното“ съвпадение, което я преследва

Свят Преди 2 часа

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо“, спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

Изображение на изгубения кивот

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Любопитно Преди 2 часа

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

Любопитно Преди 2 часа

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

Пари Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

WWF към гърците: "Консумирайте инвазивни морски видове!"

sinoptik.bg
1

Екстремни жеги застрашават над един милиард души

sinoptik.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън разпалиха страстите: Гореща плажна среща и много близост

Edna.bg

Михаела Маринова: Да бъдеш себе си е най-голямата смелост

Edna.bg

Картинг емоцията превзема Варна, Никола Цолов лично ще напътства победителя

Gong.bg

Дебютант отказа Григор Димитров още в първия кръг в Мадрид

Gong.bg

ЕС окончателно одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна

Nova.bg

ВАС отмени ключови текстове за оценяването на матурите след 12 клас

Nova.bg