Цветът на 2019 г. е оттенък на „жив корал“ (Living Coral).

Той е избран от Изследователския и информационен център по цветовете Pantone.

"Трептящият и в същото време мек оттенък на „живия корал“ ни обкръжава с топлина и грижа, за да създаде комфорт и свежест в нашата постоянно променяща се среда", се казва в изявлението на центъра.

Изпълнителният му директор Литрис Ейзман отбеляза, че този цвят може да се срещне както в живата природа, така и в света на технологиите, по-конкретно в социалните мрежи.

Според центъра цветът на 2018 г. беше "сложният и съзерцателен ултравиолетов, предлагащ тайните на космоса".

Миналата година институтът "Пантон" избра нюанса "ултравиолетово" за цвят на 2018 г. Тогава вицепрезидентът на "Пантон" Лори Пресман каза, че "Ултравиолетово" е избран заради асоциацията с контракултурата, стремежа към оригиналност, изобретателност и въображение.

В "ултравиолетово" има повече синьо, отколкото червено, което означава "повече мисъл, мистика, духовност", добави за цвета на 2018 г. Пресман.

