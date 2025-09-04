Днес почитаме паметта на пророк Моисей и свещеномъченик Вавила

Ч естваме паметта на свети пророк Моисей и на свещеномъченик Вавила.

Моисей живял през XVI век преди Христос в Египет, където евреите били в многовековно робство. Бог го избрал за водач на народа и през безброй изпитания Моисей успял да изведе сънародниците си на свобода.

Многократно Бог му се откривал и разговарял с него, но пророкът никога не успял да Го види, само чувал гласа Му. Въпреки това заради общуването си с Всевишния, Моисей е наречен боговидец. Той получил и предал на народа десетте Божии заповеди - основата на почитта към Бога и любовта към хората. Тези заповеди имали за цел да запазят народа в почит към истинския Бог, далече от езически вярвания и обичаи, и така да го приготвят да приеме идващия Спасител - Христос.

Моисей сложил и началото на религиозния живот на евреите, но не се удостоил да влезе в Обетованата земя, накъдето 40 години водел народа си. Той се смята за автор на първите пет книги на Библията. Животът му е описан във втората книга - Изход, но се споменава многократно и в други книги на Свещеното Писание. Иисус Христос често го давал за пример на евреите, а при преображението Си на планината Тавор бил видян да разговаря с двамата старозаветни пророци Моисей и Илия.

Свети Вавила живял по времето на император Нумериан и бил епископ на град Антиохия в Сирия. Ръководил църквата в трудни години. По това време Нумериан воювал на изток с персите. Разчуло се, че е убил сина на персийския цар, когото държал в плен, и епископ Вавила публично порицал това убийство. А когато Нумериан на връщане от езическо жертвоприношение поискал да влезе в християнския храм в Антиохия, Вавила му забранил и казал, че престъпници като него нямат място в храма. Разгневен, императорът заповядал да го заловят и хвърлят в затвора. На следващия ден го обезглавили. Това се случило през 284 г.