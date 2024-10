Ерика Баду получи наградата за модна икона на CFDA Fashion Awards 2024 (СНИМКИ)

Е рика Баду бе отличена с наградата "Модна икона" за 2024 г. от Съвета на модните дизайнери на Америка, съобщи Асошиейтед прес.

Носителката на "Грами" Баду получи приза на церемония в Манхатън, Ню Йорк, в понеделник вечерта и каза, че се опитва да завоюва титлата "модна икона", откакто е шестгодишна. Певицата бе облечена в яке на дизайнера Том Браун с качулка, обшита с бижута. Баду отбеляза, че за нея изборът на облекло е нещо като спорт и терапия.

