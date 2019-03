Р епортерът Джени Суши е наела известния адвокат Глория Олред за дело срещу Кубрат Пулев, съобщава TMZ. Суши беше целуната по устата от българския боксьор Кубрат Пулев докато взимаше интервю от него за „Vegas Sports Daily” след трудната му победа над румънеца Богдан Дину в Лас Вегас.

Според Суши, целувката е била без нейно съгласие, а след интервюто, Пулев я бил сграбчил за дупето. Тя освен това твърди, че боксьорът поискал от нея кадрите, на които я целува, да бъдат изрязани, защото знаел какви ще са последствията.

„В средата на интервюто той сграбчи лицето ми и ме целуна. Аз бях шокирана и засрамена и не знаех как да отговоря.

След това отидох да си прибера нещата в чантата. Той ме сграбчи за задните части с двете си ръце и отмина, без да каже нищо. Почувствах се неудобно и разстроена от това, че Кубрат Пулев се отнася с мен по този непрофесионален начин. Не съм го окуражавала, нито съгласявала Кубрат Пулев да ме сграбчва за лицето, целува или опипва отзад”, заяви Джени Суши.

„По-късно на партито Кубрат Пулев ме помоли да отрежа целувката от интервюто. Вместо това аз го публикувах. Исках хората да видят какво ми причини той. Искам той да бъде отговорен. Не искам да се измъкне. Това, което той направи с мен, е отвратително. Почувствах се унизена. Нито една жена не трябва да се чувства така. С г-н Пулев не сме приятели, не сме в интимна връзка. Той няма право да ме целуне”, заяви Суши и добави: „Такова нещо не ми се е случвало преди и не искам да ми се случва отново”.

Attorney Gloria Allred speaks on behalf of a female reporter who claims a professional boxer suddenly kissed her during an interview. https://t.co/Xm6qciyVFh

Първоначално Суши сама качи видеото с целувката в профила си в една от социалните мрежи, но в последствие го свали.

Интересите на Джени Суши ще защитава 77-годишната Глория Олред. Тя е

една от лидерките на движението за равноправие на жените в САЩ.

Олред има богат опит в областта, като от години се занимава с дела за защита правата на жените. „Ние искаме боксовият лиценз на г-н Пулев да бъде прекратен. Също така искаме спортната комисия да постави този инцидент и поведението на Пулев в дневния ред на следващото си заседание на 14 май и г-жа Равало и аз да може да свидетелстваме”, заяви Глория Олред.

Тя е най-известната адвокатка в САЩ, когато става дума за дела за сексуален тормоз. През годините Олред е била адвокат на жени, съдили звезди като Арнолд Шварценегер, Саша Барън Коен и Доди ал Файед. Тя е била адвокат и на едно от момчетата, обвинило Майкъл Джексън в изнасилване. В голямото дело срещу Бил Козби, обвинен в изнасилване от 60 жени, Глория Олред представляваше 33 от тях. В САЩ тя е известна като безпощаден адвокат, който предпочита скандални дела, в които са замесени известни личности.

#BoxingNewsAtFive: Pulev says kiss-gate has been blown out of proportion, Frampton wants Santa Cruz next: https://t.co/X27fDlsuQb pic.twitter.com/N86fOKFZjx