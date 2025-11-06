Дъщерята на Лиса Мари Пресли сподели, че майка ѝ изпраща „странни знаци” от отвъдното

Р айли Киоу говори за свръхестествените моменти, които е преживяла след смъртта на майка си, Лиса Мари Пресли.

Актрисата скоро ще отбележи третата годишнина от кончината на майка си, починала на 12 януари 2023 г. И макар Лиса Мари вече да не е сред живите, Райли признава, че все още усеща силна връзка с нея — по начини, които трудно могат да се обяснят. Особено сега, когато е съавтор на нейните мемоари „От тук до великото неизвестно“.

По време на специалния женски обяд на „Академията x Chanel“, който се състоя във вторник, 4 ноември, Киоу сподели пред списание PEOPLE, че вярва, че майка ѝ ѝ изпраща знаци, с които показва, че одобрява книгата.

„Мисля, че ако си отворен за тези неща, те са навсякъде“, каза Киоу. „Завършихме мемоарите през 2023 г., след смъртта ѝ. Така че със сигурност усещам връзка с онзи свят. Има моменти, които са... твърде странни, за да не означават нещо.“

36-годишната звезда от сериала „Дейзи Джоунс и Шестте“ не разкри конкретни преживявания, но уточни, че част от тях е описала в послеслова на меката корица на книгата, която излиза следващата седмица — на 11 ноември.

„Това е семейно“

Това не е първият път, когато Райли преживява нещо подобно. По думите ѝ, тази чувствителност вероятно е наследила от самата Лиса Мари.

Единственото дете на Елвис и Присила Пресли е била едва на девет години, когато баща ѝ умира. В навечерието на неговата смърт Лиса Мари сякаш е усетила, че нещо предстои.

„Притеснявам се да го кажа, защото заглавията могат да излязат извън контрола, но тя наистина имаше усещане за нещо... беше много интуитивна“, разказа Райли в интервю за Дрю Баримор през 2024 г. „И не по някакъв ‘уу-уу’ начин, а по много земен и делови. Беше невероятно.“

Подобно на майка си, която е предчувствала смъртта на Елвис, и Райли е имала силно интуитивно усещане в момента, когато Лиса Мари си е отишла. Актрисата разказва, че е била в самолет и се е опитвала да се свърже с майка си, изпращайки съобщения на баща си – музиканта Дани Киоу, когато внезапно е почувствала, че „майка ѝ напуска земята“, както го описва Баримор.

„Да, имах го това усещане. Просто някак го знаех. Имаше и други инциденти и здравословни проблеми преди това, но тогава не почувствах същото. Този път беше различно – като някаква капитулация. Просто усетих, че нещо се случва“, сподели Райли.

Малко след това тя писала на баща си, за да го попита дали майка ѝ е починала. Той ѝ отговорил: „Да, преди две-три минути.“