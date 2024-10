Аборт, загуба на девствеността и пристрастяване: 5 разкрития от мемоарите на Лиса Мари Пресли

Л иса Мари Пресли не успя да завърши мемоарите си, в които са събрани възходите и паденията на живота като дъщеря на Елвис Пресли. Дъщеря ѝ Райли Киоу обаче гарантира, че той е завършен и споделен със света.

Пресли - която почина на 54-годишна възраст през януари 2023 г. - е откровена за аборта си, загубата на девствеността си, капана на съпруга си и други неща в посмъртния си мемоар „Оттук до голямата неизвестност“.

Ето 5-те най-големи разкрития от мемоарите на Пресли тук.

1. Абортът ѝ

В посмъртните мемоари Пресли разкрива за първия път, когато забременява от тогавашния си приятел Дани Киоу, за когото в крайна сметка се омъжва.

„Първият път, когато забременях, дори не го знаех“, пише Лиса Мари в мемоарите си, според. „През първите четири месеца, в които се срещахме, се бях озовала в спешното отделение с ужасни болки и ме вкараха в спешна операция.“

По онова време певицата споделя, че лекарите са смятали, че има проблем с апендикса, но след операцията са ѝ казали, че става въпрос за извънматочна бременност. Извънматочна бременност настъпва, когато оплодената яйцеклетка се имплантира и расте извън основната кухина на матката.

„В крайна сметка направих аборт“, пише тя. „И това беше най-глупавото нещо, което съм правила през целия си живот. Бях съсипана.“

Тя разкрива, че „никога не е забременявала с друг човек“, въпреки че е била „също толкова небрежна“, като не е използвала противозачатъчни. Изпълнителката си спомня, че след процедурата тя и Дани скъсали. Пресли пише още, че е била „толкова разстроена“ от себе си, че е решила да забременее отново.

„Определих точно кога съм в овулация“, пише тя. Когато отишла на гости на Дани една вечер, тя не му казала, че се надява да зачене дете.

„Вече не ме интересуваше какво мисли той за това“, обяснява тя. „Не ме интересуваше дали той иска да участва в това или не. Чувствах, че трябва да изкупя вината си, да се поправя, защото все още не можех да повярвам, че съм направила аборт. Мислех си: „Ще имам това дете. Има дете, което трябва да имам“.

„Щях да говоря на изгубеното дете и да му казвам: „Толкова съжалявам, не мога да повярвам, че съм направила това. Моля те, прости ми и остани с мен, докато не забременея отново“, пише тя.

2. Неволно хващане в капан на Дани Киоу

Две седмици след като прекарва нощта с Дани, тя открива, че е бременна и двойката се жени скоро след това.

„Дани знаеше, че трябва да се ожени за мен“, пише тя. По това време Пресли е бременна с първородната си дъщеря Райли, която се ражда през май 1989 г..

Тя добавя, че го е „хванала в капан“ - пише: „Всъщност не исках да го направя, но го направих“.

Заедно с Райли двойката посрещна сина си Бенджамин Киф през октомври 1992 г., преди да се разведат през 1994 г. Синът им се самоубива през 2020 г.

Райли, която сега е на 35 години, заяви през септември, че Лиса Мари е починала от „разбито сърце“ след загубата на сина си.

Покойната Пресли беше майка и на дъщерите си близначки Харпър и Финли Локууд, сега на 16 години, които споделяше с четвъртия си съпруг Майкъл Локууд. Преди това тя е била омъжена и за Майкъл Джексън от 1994 до 1996 г. и за Никълъс Кейдж от 2002 до 2004 г.

3. Загубата на девствеността ѝ

Пресли губи девствеността си на 14-годишна възраст от 23-годишен мъж, когото не назовава в мемоарите.

Запознала се с него на Бахамите и той имал „малка роля“ във филм, в който участвала майка ѝ, Присила Пресли.

„Влюбих се силно“, спомня си тя, според Us Weekly. Мъжът, който бил с девет години по-възрастен от нея, бил „разбираемо, ужасно притеснен“ да започне връзка с Пресли. Тя обаче си спомня, че е била „лудо влюбена“ и майка ѝ се е опитала да спре връзката, въпреки че самата тя се е запознала и с Елвис Пресли на 14 години.

„Аз пресъздавах нейния живот по странен начин“, спомня си Пресли.

„Но тя и баща ми изчакаха тя да навърши 18 години, за да правят секс. Аз бях на 14 години, когато загубих девствеността си с този човек“, пише тя. Двойката се среща повече от две години, като Пресли казва, че връзката е приключила поради това, че негови приятели „тайно“ са ги снимали заедно.

„Те продаваха историята, получаваха пари за снимките. Той не се интересуваше от мен“, пише тя. „Нашата връзка беше незаконна и продажбата на тези снимки го издаде“.

Когато разбрала за „голямото предателство“, тя „погълнала 20 валиума“, въпреки това заяви, че „не е била толкова сериозна“ в „опита си за самоубийство“, тъй като се уверила, че „някой“ я е видял да го прави. По-късно в книгата тя все пак разкрива, че по-късно отново се е свързала с възрастния мъж.

4. Запазване на тялото на сина ѝ

