Лиса Мари Пресли държала тялото на мъртвия си син 2 месеца в къщата си

Л иса Мари Пресли държала тялото на сина си Бенджамин върху сух лед в дома си два месеца след смъртта му, за да може да се сбогува подобаващо, пише в новите ѝ мемоари.

Пресли започва да пише мемоарите си „Оттук до голямата неизвестност“, а дъщеря ѝ Райли Киоу ги довършва вместо нея след смъртта на самата Пресли през 2023 г. на 54-годишна възраст от запушване на тънките черва.

В тях Пресли обяснява защо е държала тялото на сина си в къщата си.

Бенджамин умира на 27-годишна възраст, оставяйки Пресли „напълно съкрушена, неутешима и отвъд опустошението“, според изявлението, което нейните представители дават по онова време.

В мемоарите си Пресли пише, че е решила да държи тялото на Бенджамин върху сух лед два месеца след смъртта му в спалнята на отделна къща за гости в дома ѝ в Лос Анджелис.

„В щата Калифорния няма закон, според който трябва да погребеш някого веднага“, пише Пресли.

По-нататък в книгата Райли Киоу обяснява решението на майка си, като отбелязва, че тя е искала „достатъчно време да се сбогува“ със сина си, както е направила с баща си, Елвис Пресли. Когато Елвис умира, отвореният му ковчег е държан в имението му Грейсленд около два дни, преди да бъде погребан на територията на имението.

„Слязох до мястото, където лежеше в ковчега, просто за да бъда с него, да докосна лицето му, да държа ръката му, да му говоря“, пише в мемоарите си Пресли, която е била на 9 години, когато баща ѝ умира. „Попитах го: „Защо се случва това? Защо правиш това?“

Пресли споделя, че „не е знаела какво да прави със скръбта си“, но тялото на баща ѝ в къщата по това време ѝ е помогнало.

„Това, че баща ми беше в къщата след смъртта си, беше изключително полезно, защото можех да отида и да прекарам време с него и да поговоря с него“, пише тя.

Мемоарите ѝ не са единственият случай, в който Пресли разказва за скръбта по сина си. През 2022 г. тя публикува есе в People, като част от него гласи:

„Смъртта е част от живота, независимо дали ни харесва или не - както и скръбта“, пише тя в есето. „Има толкова много неща, които да научим и разберем по темата, но ето какво знам досега: Първото е, че скръбта не спира и не изчезва в никакъв смисъл година, или години след загубата.“

„Скръбта е нещо, което ще трябва да носите със себе си до края на живота си, въпреки това, в което някои хора или нашата култура искат да вярват“, продължава тя. „Не се преодолява, не се продължава напред, точка.“

Малко преди филмът „Елвис“ на Баз Лурман да излезе през 2022 г., Пресли се отвори в социалните мрежи за това как смъртта на сина ѝ я е засегнала.

„Не съм публикувала от доста време, защото наистина няма какво да кажа, тъй като скърбя и завинаги ще скърбя за загубата на сина ми“, казва тя в Instagram. „Преминаването през тази отвратителна скръб, която абсолютно унищожи и разби сърцето и душата ми почти на пух и прах, ме погълна цялата“.

В мемоарите си Пресли пише за процеса на прибиране на тялото на Бенджамин в дома ѝ, като казва, че ѝ е помогнал „много съпричастен собственик на погребално бюро“, който е разбрал желанията ѝ.

Райли Киоу пише: „Казаха ни, че ако можем да се погрижим за тялото, можем да си го вземем вкъщи, така че тя го държеше в дома ни известно време върху сух лед. И аз отивах и седях там с него.“

Тялото на Бенджамин е държано в стая, охладена до -55 градуса, а Пресли се грижи за него.

„Чувствах се толкова щастлива, че имаше начин да продължа да го виждам, да го отложа малко по-дълго, за да мога да се примиря с това, че го полагам да почива“, пише тя.

През времето, когато Пресли държи тялото на Бенджамин в дома си, тя обсъжда къде да го погребе: Грейсленд или Хавай.

„Това беше част от причините, поради които всичко отне толкова много време“, пише тя. „Но аз толкова свикнах с него, грижех се за него и го държах там. Мисля, че всеки друг би се изплашил до смърт от това, че синът му е там."

„Това беше част от причините, поради които отне толкова много време", пише тя. „Но аз толкова свикнах с него, с грижите за него и с това, че го държах там. Мисля, че всеки друг би се изплашил до смърт от това да държи сина си там по този начин. Но не и аз."

В крайна сметка Киоу пише, че и тя, и майка ѝ усетили, че брат ѝ не иска тялото му да е повече в къщата.

„Хора“, сякаш казваше той, „това става странно“, пише Киоу. „Дори майка ми каза, че е усещала как той ѝ говори, казвайки: „Това е лудост, мамо, какво правиш? Какво става?!“

Семейството решава да го погребе в Грейсленд, до дядо му Елвис, след като организира погребална служба в Малибу. Keough пише, че се е погрижила жълтите ѝ маратонки Nike, които той винаги е обичал, да бъдат погребани в ковчега заедно с него.

