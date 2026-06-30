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Диджеят, който накара милиони младежи да танцуват на Вивалди, идва в София

Когато Моцарт срещне електронната денс музика — световният феномен Чарлз Б ще превземе центъра на българската столица по покана на Соня Йончева, за да докаже, че класиката може да бъде музиката на новото поколение

30 юни 2026, 12:36
Диджеят, който накара милиони младежи да танцуват на Вивалди, идва в София
Източник: NOVA

Ч арлз Б е най-новият артист, който се присъединява към “Гала в София” 2026. На 23 август от 20:00 ч. той ще превърне площад „Свети Александър Невски” в една голяма клубна сцена под открито небе. 

Билетите ще са в продажба на следния линк от 14:00 ч. на 30 юни: https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/2580

Роден в Париж през 1997 г., френският диджей, продуцент и интернет феномен, чието истинско име е Шарл Бербино, е сред най-ярките имена на новото поколение в европейската електронна сцена. Само за няколко години той успява да се превърне в световна сензация благодарение на своята уникална концепция „Classical Meets Techno”, която съчетава шедьоври на класическата музика с модерни електронни ритми.

Източник: NOVA

Чарлз Б придобива международна популярност със своите впечатляващи интерпретации на произведения от Вивалди, Моцарт и Бетовен, превръщайки ги в мащабни електронни спектакли, които достигат до милиони слушатели по света. Благодарение на него произведенията на великите класици намериха място и в TikTok. Видеата и музикалните му проекти генерират милиони гледания в социалните мрежи (над 500 милиона само за последните 12 месеца), а профилите му се следят от стотици хиляди почитатели.

Това, което отличава Чарлз Б от множеството успешни диджеи на световната сцена, е стремежът му да създава мост между класическата и съвременната музика. Неговите спектакли доказват, че произведенията на великите композитори могат да достигнат до нови поколения слушатели чрез езика на модерната електронна култура. За своя уникален подход младият артист бива възхваляван от знакови фигури в индустрията като Дейвид Гета, Калвин Харис, Тиесто и други. 

Артистът е участвал на едни от най-престижните фестивали за електронна музика в света, включително Tomorrowland, и е представял своите проекти на емблематични локации по цялото земно кълбо — като Великата китайска стена или пустинята в Мароко. По-рано тази година изнесе и напълно разпродадено шоу пред 100 000 души в Индия. Нестандартните му партита са провеждани в над 50 държави и сега е ред на България да влезе в този списък със своята уникална запазена марка.

Появата му в България е поредното доказателство за международния мащаб на „Гала в София“, която през годините се утвърди като едно от най-значимите културни събития с международен отзвук.

Източник: NOVA

Поканата към още един световноизвестен европейски артист е част от последователната мисия на Соня Йончева да обединява жанрове, поколения и публики, да прави класическата музика по-достъпна за младите хора и да инвестира в бъдещето на съвременното изкуство. Именно заради своя принос към развитието на европейската култура, международния културен обмен и популяризирането на класическата музика сред новите поколения българското сопрано бе отличено с Европейската културна награда за 2026 година.

На 23, 25 и 27 август „Гала в София“ ще превърне духовното сърце на българската столица – площад „Свети Александър Невски“ – в сцена на най-доброто от европейското музикално изкуство. Опера, класическа музика, електронна музика, техно, поп и кросоувър проекти ще се срещнат в едно мащабно събитие под открито небе – културен формат без аналог в България, който показва как традицията и иновацията могат да съществуват заедно и да вдъхновяват нови публики.

Преди “Тоска” с Йонас Кауфман и Соня Йончева (25 август) и “Синя нощ” с Дейвид Гарет и Соня Йончева (27 август), диджей-партито на 23 август ще носи името “Unlimited” (Безграничен). Точно това е духът на младото поколение, което Соня Йончева иска да привлече към класическата музика. Оркестърът на Софийската опера ще акомпанира и в тази специална вечер.  

Със своя характерен стил Чарлз Б вдъхва нов живот на безсмъртни класически произведения и ги представя по начин, който вълнува милиони млади хора по света. Неговото участие обещава зрелищно шоу, в което енергията на електронната музика ще се срещне с гения на великите композитори, а центърът на София ще стане домакин на едно от най-нестандартните музикални преживявания на лятото.

Източник: NOVA

Музикалният акомпанимент е поверен на оркестъра на Софийската опера, както и в другите две фестивални вечери. Билетите са в мрежата на Купи Билети.

Организатор на „Гала в София” 2026 е продуцентската компания SY11 Events, която стои и зад „Гала в София” 2021 и 2025, както и още множество културни проекти в страната и чужбина. През 2026 г. „Гала в София” празнува 5 г. от първото си издание и ще се завърне в най-впечатляващия си формат досега.

Ексклузивен телевизионен партньор на фестивала е Нова Броудкастинг Груп. 

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