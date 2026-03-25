„Да направим Плутон велик отново“: Новият шеф на НАСА подпали стар космически спор

К осмическият милиардер и администратор на НАСА Джаред Айзъкман отново разпали дискусията за статуса на Плутон. Този дебат продължава вече 20 години – или повече от една пета от времето, в което човечеството изобщо знае за съществуването на небесното тяло.

Плутон е открит на 18 февруари 1930 г. от Клайд Томбо в обсерваторията Лоуел в Аризона. Той става първият от т.нар. транснептунови обекти (TNO) – тела, които обикалят отвъд орбитата на Нептун (макар че Плутон не го прави през цялото време).

В началото на 2000-те години откриването на други големи обекти в същия регион постави въпроса дали класът на планетите не трябва да се разшири. Седна планета ли е? А Хаумеа? Те бяха по-малки от Плутон, затова класификацията им се отлагаше. Всичко се промени на 5 януари 2005 г., когато астрономите Майк Браун, Чад Трухильо и Дейвид Рабиновиц откриха Ерида.

NASA administrator Jared Isaacman just urged the president to 'make Pluto great again'—but Trump doesn't have the power to do it alone. https://t.co/NaXKATffhW — Fast Company (@FastCompany) March 18, 2026

Днес знаем, че Ерида е малко по-малка от Плутон, но по-масивна. По онова време тя изглеждаше по-голяма по всички параметри. Ако Плутон беше планета, Ерида също трябваше да бъде такава. Международният астрономически съюз (IAU) – органът, признат за определяне на астрономическите термини от 1919 г. – одобри нова дефиниция през 2006 г. Според нея Плутон, Ерида и други подобни обекти бяха класифицирани като „планети джуджета“. Две десетилетия по-късно някои американци все още не са готови да го приемат.

Последната полемика

„Подкрепям на 100% президентът Тръмп да направи Плутон велик отново“, заяви Айзъкман. „Мисля, че дължим на всички от Канзас (родното място на откривателя Томбо) и техния принос към астрономията да възстановим справедливото място на това откритие като планета.“

Връзката на Айзъкман с Тръмп е турбулентна. Той беше първоначалният кандидат за шеф на НАСА, но бе изваден от списъка след публичния спор на Тръмп с Илон Мъск миналата година, тъй като Айзъкман бе считан за съюзник на Мъск. През ноември той отново бе предложен и в крайна сметка получи поста.

Оттогава той е ревностен защитник на Тръмп. На скорошна пресконференция за програмата „Артемида“ (Artemis), Айзъкман подчерта подкрепата на администрацията за НАСА – твърдение, което противоречи на миналогодишните опити за драстични съкращения в агенцията, спрени само благодарение на Конгреса.

Айзъкман не е единственият, който вярва, че президентът има властта да пренаписва космически дефиниции. Миналата година Уилям Шатнър (актьорът от Star Trek) се опита да ангажира Мъск в социалните мрежи, пишейки, че президентът трябва да подпише „изпълнителна заповед“, за да върне статуса на Плутон. Мъск подкрепи идеята. Дори републиканци в Конгреса призоваха „Плутон да стане планетарен отново“. Въпреки този „космически джингоизъм“, президентът на САЩ няма никакви правомощия да определя статуса на небесните тела.

Церера беше първа!

Плутон не е първият обект, чийто статус е променен. Когато Церера – най-голямото тяло в Астероидния пояс – е открита през 1801 г., тя е обявена за нова планета. Спорът започва година по-късно, когато е открит астероидът Палада на подобна орбита. Дискусията продължава десетилетия, докато през 1950-те астероидите окончателно са извадени от категорията на планетите. През 2006 г. Церера също бе дефинирана като планета джудже.

Защо Плутон не е планета?

Според Международния астрономически съюз (IAU), за да бъде едно тяло планета, то трябва:

Да бъде в орбита около Слънцето;

Да има достатъчна маса, за да приеме почти кръгла форма;

Да е „изчистило околността“ на своята орбита.

Плутон се проваля на точка номер три. Това означава, че обектът трябва да бъде основното гравитационно тяло в своята орбита. Някои критици, като бившия администратор на НАСА Джим Брайдънстайн, твърдят, че тази дефиниция е неточна и би могла да подкопае статуса на всички планети. Реалността обаче е, че Плутон не е най-голямото тяло в своята орбита, тъй като тя се пресича с тази на гиганта Нептун.

Няколко забавни факта за Плутон:

Никоя от петте луни на Плутон всъщност не обикаля около самата планета джудже (те се въртят около общ център на масите извън нея).

Откакто е открит през 1930 г., Плутон все още не е направил нито една пълна обиколка около Слънцето. Това ще се случи чак на 23 март 2178 г.

Научните дефиниции винаги са обект на дебати и гласувания в рамките на IAU – независима международна организация. Нова дефиниция може и да бъде приета някой ден, но едно е сигурно: планетите не се създават с укази на Белия дом.