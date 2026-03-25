Любопитно

„Да направим Плутон велик отново“: Новият шеф на НАСА подпали стар космически спор

Милиардерът Джаред Айзъкман се обяви за връщането на планетарния статус на Плутон, но има ли правомощията Белият дом да променя законите на Космоса?

25 март 2026, 12:48
„Да направим Плутон велик отново“: Новият шеф на НАСА подпали стар космически спор
К осмическият милиардер и администратор на НАСА Джаред Айзъкман отново разпали дискусията за статуса на Плутон. Този дебат продължава вече 20 години – или повече от една пета от времето, в което човечеството изобщо знае за съществуването на небесното тяло.

Плутон е открит на 18 февруари 1930 г. от Клайд Томбо в обсерваторията Лоуел в Аризона. Той става първият от т.нар. транснептунови обекти (TNO) – тела, които обикалят отвъд орбитата на Нептун (макар че Плутон не го прави през цялото време).

В началото на 2000-те години откриването на други големи обекти в същия регион постави въпроса дали класът на планетите не трябва да се разшири. Седна планета ли е? А Хаумеа? Те бяха по-малки от Плутон, затова класификацията им се отлагаше. Всичко се промени на 5 януари 2005 г., когато астрономите Майк Браун, Чад Трухильо и Дейвид Рабиновиц откриха Ерида.

Днес знаем, че Ерида е малко по-малка от Плутон, но по-масивна. По онова време тя изглеждаше по-голяма по всички параметри. Ако Плутон беше планета, Ерида също трябваше да бъде такава. Международният астрономически съюз (IAU) – органът, признат за определяне на астрономическите термини от 1919 г. – одобри нова дефиниция през 2006 г. Според нея Плутон, Ерида и други подобни обекти бяха класифицирани като „планети джуджета“. Две десетилетия по-късно някои американци все още не са готови да го приемат.

Последната полемика

„Подкрепям на 100% президентът Тръмп да направи Плутон велик отново“, заяви Айзъкман. „Мисля, че дължим на всички от Канзас (родното място на откривателя Томбо) и техния принос към астрономията да възстановим справедливото място на това откритие като планета.“

Връзката на Айзъкман с Тръмп е турбулентна. Той беше първоначалният кандидат за шеф на НАСА, но бе изваден от списъка след публичния спор на Тръмп с Илон Мъск миналата година, тъй като Айзъкман бе считан за съюзник на Мъск. През ноември той отново бе предложен и в крайна сметка получи поста.

Оттогава той е ревностен защитник на Тръмп. На скорошна пресконференция за програмата „Артемида“ (Artemis), Айзъкман подчерта подкрепата на администрацията за НАСА – твърдение, което противоречи на миналогодишните опити за драстични съкращения в агенцията, спрени само благодарение на Конгреса.

Айзъкман не е единственият, който вярва, че президентът има властта да пренаписва космически дефиниции. Миналата година Уилям Шатнър (актьорът от Star Trek) се опита да ангажира Мъск в социалните мрежи, пишейки, че президентът трябва да подпише „изпълнителна заповед“, за да върне статуса на Плутон. Мъск подкрепи идеята. Дори републиканци в Конгреса призоваха „Плутон да стане планетарен отново“. Въпреки този „космически джингоизъм“, президентът на САЩ няма никакви правомощия да определя статуса на небесните тела.

Церера беше първа!

Плутон не е първият обект, чийто статус е променен. Когато Церера – най-голямото тяло в Астероидния пояс – е открита през 1801 г., тя е обявена за нова планета. Спорът започва година по-късно, когато е открит астероидът Палада на подобна орбита. Дискусията продължава десетилетия, докато през 1950-те астероидите окончателно са извадени от категорията на планетите. През 2006 г. Церера също бе дефинирана като планета джудже.

Защо Плутон не е планета?

Според Международния астрономически съюз (IAU), за да бъде едно тяло планета, то трябва:

  • Да бъде в орбита около Слънцето;
  • Да има достатъчна маса, за да приеме почти кръгла форма;
  • Да е „изчистило околността“ на своята орбита.

Плутон се проваля на точка номер три. Това означава, че обектът трябва да бъде основното гравитационно тяло в своята орбита. Някои критици, като бившия администратор на НАСА Джим Брайдънстайн, твърдят, че тази дефиниция е неточна и би могла да подкопае статуса на всички планети. Реалността обаче е, че Плутон не е най-голямото тяло в своята орбита, тъй като тя се пресича с тази на гиганта Нептун.

Няколко забавни факта за Плутон:

  • Никоя от петте луни на Плутон всъщност не обикаля около самата планета джудже (те се въртят около общ център на масите извън нея).
  • Откакто е открит през 1930 г., Плутон все още не е направил нито една пълна обиколка около Слънцето. Това ще се случи чак на 23 март 2178 г.

Научните дефиниции винаги са обект на дебати и гласувания в рамките на IAU – независима международна организация. Нова дефиниция може и да бъде приета някой ден, но едно е сигурно: планетите не се създават с укази на Белия дом.

Източник: iflscience    
