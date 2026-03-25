Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Р ок машината Б.Т.Р. вади най-доброто от себе си и ще премине през най-големите сцени в страната с Tour 2026. Бандата е подготвила поредица от 11 концерта на открито през лятото и експлозивен финал в зала 1 на НДК на 27 ноември.

Динамика, тежък звук и песните, които публиката пее с пълен глас, ще бъдат в центъра на националното турне. Tour 2026 ще включи най-силните парчета на Б.Т.Р., изпълнени с характерната енергия на бандата, която не оставя и миг почивка за феновете.

Градове и дати от Tour 2026:

Сандански, Летен театър – 9 юли

Габрово, Летен театър – 17 юли

Русе, Летен театър – 11 август

Шумен, Летен театър – 12 август

Пловдив, Античен театър – 13 август

Бургас, Летен театър – 19 август

Стара Загора, Летен театър – 20 август

Варна, Летен театър – 23 август

Плевен, Летен театър – 27 август

Велико Търново, Летен театър – 3 септември

Добрич, Летен театър – 8 септември

София, зала 1 на НДК – 27 ноември

Вече над 30 години Б.Т.Р. продължава да е една от най-устойчивите и разпознаваеми банди на българската сцена. Турнето през 2025-а, със специални гости група „Ахат“, събра хиляди фенове и затвърди силната им концертна форма. Двете емблематични рок банди сбъднаха мечтата на публиката и показаха как звучи българският рок, когато е на високи обороти в продължение на десетилетия.

