Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Р ок машината Б.Т.Р. вади най-доброто от себе си и ще премине през най-големите сцени в страната с Tour 2026. Бандата е подготвила поредица от 11 концерта на открито през лятото и експлозивен финал в зала 1 на НДК на 27 ноември.
Динамика, тежък звук и песните, които публиката пее с пълен глас, ще бъдат в центъра на националното турне. Tour 2026 ще включи най-силните парчета на Б.Т.Р., изпълнени с характерната енергия на бандата, която не оставя и миг почивка за феновете.
Градове и дати от Tour 2026:
- Сандански, Летен театър – 9 юли
- Габрово, Летен театър – 17 юли
- Русе, Летен театър – 11 август
- Шумен, Летен театър – 12 август
- Пловдив, Античен театър – 13 август
- Бургас, Летен театър – 19 август
- Стара Загора, Летен театър – 20 август
- Варна, Летен театър – 23 август
- Плевен, Летен театър – 27 август
- Велико Търново, Летен театър – 3 септември
- Добрич, Летен театър – 8 септември
- София, зала 1 на НДК – 27 ноември
Вече над 30 години Б.Т.Р. продължава да е една от най-устойчивите и разпознаваеми банди на българската сцена. Турнето през 2025-а, със специални гости група „Ахат“, събра хиляди фенове и затвърди силната им концертна форма. Двете емблематични рок банди сбъднаха мечтата на публиката и показаха как звучи българският рок, когато е на високи обороти в продължение на десетилетия.
