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Чудо на плажа: 11-годишно момче откри зъб от праисторически слон на 1.8 милиона години

11-годишният Чарли Орчард-Лайл направи откритието на живота си по време на семейна разходка в Съфолк. Експерти потвърдиха, че намерената от момчето плажна „скала“ всъщност е отлично запазен зъб от изчезналия праисторически бозайник Anancus arvernensis

Стела Христова Стела Христова

1 юли 2026, 06:23
Чудо на плажа: 11-годишно момче откри зъб от праисторически слон на 1.8 милиона години
Източник: iStock/Getty Images

Е дин съвсем обикновен семеен плажен ден в Англия се превърна в истинска сензация за палеонтолозите, след като 11-годишно момче направи необичайно откритие – древен зъб от праисторически роднина на слона, живял преди около 1,8 милиона години.

Малкият Чарли Орчард-Лайл се натъкнал на ценната вкаменелост на плажа Ийст Лейн в Боудзи – крайбрежно селце близо до град Ипсуич, графство Съфолк. Момчето забелязало странния обект точно до бреговата линия, сред прииждащите вълни. По-късно експерти идентифицирали екземпляра като горен ляв кътник (молар) с ширина около 10 сантиметра.

Оказало се, че зъбът е принадлежал на Anancus arvernensis – изчезнал родственик на съвременните слонове, който е далечен братовчед на днешния африкански саванен слон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Съвпадение по волята на съдбата

Снимките на странния, подобен на скала предмет показват, че зъбният емайл е останал перфектно минерализиран и съхранен в продължение на милиони години. Според майката на Чарли, Елинор Орчард-Лайл, моментът на откритието изглеждал като чиста магия и пръст на съдбата.

„Буквално десет минути по-рано, докато се разхождахме, синът ми Чарли обясняваше колко много обича слоновете. И изведнъж видяхме това нещо сред плискащите се вълни. Беше много отличително и веднага привлече погледите ни. Вдигнахме го от водата и извикахме съпруга ми“, разказва развълнуваната майка.

Семейството веднага усетило, че предметът не е обикновено плажно камъче: „Имаше съвсем различно усещане при допир, беше изключително тежък и масивен.“

  • Подарък от ерозията на времето

Палеонтолозите предполагат, че вкаменелостта първоначално е била погребана дълбоко в геоложката формация Ред Краг (Red Crag) – богата на фосили скална маса, която се простира по части от източното крайбрежие на Англия. Най-вероятно заради силната морска ерозия и подмиването на брега през последните седмици, зъбът се е откъснал от скалата, за да се появи на плажа точно пред краката на Чарли.

„Просто е невероятно. Не мога да повярвам, че е възможно да откриеш нещо толкова древно, съществувало преди близо 2 милиона години, което просто ей така да изплува на плажа“, споделя Елинор Орчард-Лайл.

  • Новата вълна от млади откриватели

Ученикът от Съфолк се присъединява към един вдъхновяващ и все по-нарастващ списък от деца по света, които съвсем случайно се натъкват на забележителни исторически съкровища.

Припомняме, че само преди два месеца група първокласници в Норвегия откриха изключително рядък меч от епохата на викингите, докато проучваха нива край училището си. По същото време 8-годишно момче в Израел намери 1700-годишен фрагмент от ценна римска статуетка по време на екскурзия в пустинята Негев. Тези случаи доказват, че понякога най-големите открития изискват просто детско любопитство и доза късмет.

Кой е бил Anancus arvernensis?

  • Вид: Изчезнал бозайник, близък роднина на съвременните слонове и мамути.
  • Епоха: Живял е в края на миоцена и през целия плиоцен, до ранния плейстоцен (преди около 1,8 милиона години).
  • Анатомия: Характерен с изключително дълги, прави бивни и по-къси крака в сравнение с днешните слонове.
  • Разпространение: Обитавал е гористите и крайбрежни райони на Европа и Азия, включително днешна Великобритания.
Редактор: Стела Христова
Източник: foxnews.com    
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