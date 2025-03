Челси Хендлър разкрива, че е споделила наркотици с "всички" на афтърпартито на "Оскарите"

Ч елси Хендлър определено не е новобранец, когато става въпрос за употреба или споделяне на наркотици с известните си приятели, предаде New York Post.

Комедиантката от Fun Size говори открито за употребата си на „естествени наркотици“ и „микродозиране“ по време на интервю в епизода на Jimmy Kimmel Live! от четвъртък, 27 март.

„Обожавам наркотиците... особено микродозирането. Хората имат тази стигматизация около тях, което намирам за много досадно“, сподели 50-годишната Хендлър. „Наркотиците могат да помогнат на толкова много хора.“

Chelsea Handler reveals she shared drugs with ‘everyone’ at the Oscars afterparty: ‘I love giving people drugs’ https://t.co/b9Srv5FW3i pic.twitter.com/WrmxfyVvvv — New York Post (@nypost) March 28, 2025

Тя уточни, че не говори за тежки улични наркотици: „Не говоря за кокаин и хероин – те са лоши, макар че могат да бъдат забавни... но са лоши“, пошегува се авторката на I'll Have What She's Having. „Имам предвид псилоцибин, LSD и други естествени вещества, които наистина могат да лекуват депресия и да помагат на хората да се забавляват повече.“

Хендлър също така поясни, че има предвид умерени дози: „Но микродоза, не нещо, от което си извън контрол и халюцинираш“, добави тя. „Ако стандартната доза е около 500 милиграма, аз говоря за 50 милиграма MDMA или LSD.“

Още по-изненадващо беше признанието ѝ, че е раздавала наркотици на звездното афтърпарти на Vanity Fair Oscars по-рано този месец.

Chelsea… pic.twitter.com/eoeFSITGUI — SynCronus (@syncronus) March 28, 2025

„Споделям ги с всички. Обичам да давам наркотици на хората!“, призна бившата водеща на Chelsea Lately. „Трябваше да ме видите на партито на Vanity Fair за Оскарите... О, Боже, раздавах ги на всички.“

Тя допълни: „Бях като: Вземете това, ще си прекарате страхотно!, а хората просто казваха: "ОК.“

Хендлър също разкри, че е била под въздействието на LSD, докато е карала ски само по червен бански за 50-ия си рожден ден на 25 февруари.

„Ако имате възможност за такова изживяване – например тази година на рождения ми ден... Винаги карам ски по бански на рождения си ден“, разказа тя. „Тази година беше по-специално, защото навърших 50 и празнувах с много жени.“

„Бяхме около 30 души и всички карахме ски по бански. Всички взехме LSD... или не всички, особено ако са майки и не искат да бъдат споменавани в Jimmy Kimmel – да кажем, че не всички го направиха“, пошегува се тя пред 57-годишния Кимъл.

За въздействието на халюциногена Хендлър коментира: „Ако имате страхотно изживяване, ще е още по-невероятно.“

Тези разкрития идват след като комедиантката беше забелязана в близки отношения с 62-годишния Ралф Файнс на тазгодишното афтърпарти на Vanity Fair Oscars.

Comedian Chelsea Handler goes skiing in a bikini with her dog strapped to her back as she holds a drink in an effort to garner attention. pic.twitter.com/Ue32xa26qJ — Oli London (@OliLondonTV) February 25, 2024

Много фенове започнаха да спекулират дали между тях се е зародила романтика, но Хендлър бързо разясни ситуацията.

„Чух тези слухове“, каза тя. „Видях около 30 000 статии. Публицистът ми ми изпрати обобщение на всичко, в което съм била споменавана през последните дни, и аз си казах: "Колко дълъг ще е този имейл?“

„Истината е, че Ралф Файнс и аз просто отидохме от едно парти на друго с група хора. Това е всичко“, поясни тя. „Не мисля, че той е брачен материал, но и аз не съм.“

Хендлър имаше връзка с колегата си комик Джо Кой, 53, през 2021 г., но двамата се разделиха година по-късно. Тя никога не е била омъжена.