Българският рок мюзикъл Rock Sensation- Договорът тръгва на международно турне

П ървите стъпки на Rock Sensation – Договорът бяха направени през декември 2024 г., когато мюзикълът напълни залите в Ротердам, Амстердам, Гент, Антверпен и Лиеж. Сега настъпва моментът и за срещата с българската публика. Ексклузивният показ в София ще се състои на 25.01.2026 г.

Веднага след българската дата спектакълът отново поема на европейско турне. През март предстоят срещи с публиката в Брюксел, Бремен, Гент, Хаселт и Ротердам.

Източник: Rock Sensation - Договорът

„Радваме се, че интересът към мюзикъла в Европа продължава да расте и още в началото на следващата година отново ще имаме възможност да го представим на международна сцена. През следващите месеци ще обявим и нови дестинации. Турнето тепърва се разгръща. Всичко актуално споделяме на сайта си https://rocksensation.live “ , споделят продуцентите Деян Василев и Николай Лозанов.

„Европейските спектакли ни дават увереност, че сме създали продукт на световно ниво. Но за мен като автор най-важната среща остава тази с българската публика. Нямам търпение за вечерта в зала 1 на НДК“, казва режисьорът и автор на спектакъла Николай Йорданов.

Rock Sensation – Договорът 25.01.2026, зала 1 на НДК Билети в мрежата на EVENTIM Продуцент: Национален музикален театър „Стефан Македонски“