Богаташ похарчи милиони за вечна младост — и се състари по-бързо

Б райън Джонсън, технологичният магнат, превърнал се в биохакер, стана символ на съвременното движение за вечна младост, разказва The Economy Times. С годишен бюджет от 2 милиона долара, посветен на връщането на биологичния му часовник, името на Джонсън се превърна в синоним на високотехнологични здравни хакове. Независимо дали става въпрос за преливане на кръвта на сина му или за пълен обмен на плазма, Джонсън не е спестил средства в пътуването си към "вечен живот".

Но 46-годишният предприемач разкри смразяваща ирония: в усърдието си да забави стареенето, той може да го е ускорил.

Вечна младост

В откровено ново видео, качено в неговия YouTube канал, Джонсън разкри голяма грешка в изчисленията, включваща лекарство, което е вярвал, че е ключово за постигане на вечна младост: рапамицин. Този имуносупресор, първоначално разработен за пациенти с трансплантирани органи и сега рекламиран против стареене, е нещо, с което Джонсън експериментира от пет години. Вдъхновен от проучване от 2009 г., показващо, че рапамицинът удължава живота на мишките с до 14%, и проучване върху хора от 2023 г., в което 65% от участниците се чувстват по-здрави, докато приемат лекарството, Джонсън започва щателно да коригира дозата си, за да балансира потенциалните ползи и рискове. Но вместо подмладяване, технологичният магнат започва да забелязва тревожни странични ефекти.

Предупредителни знаци в огледалото

Язви в устата. Бавно зарастващи рани. Висок холестерол. Скокове в кръвната захар.

Но това, което наистина разтревожи Джонсън, беше повишаване на сърдечната му честота в покой — показател, който той смята за светия граал на данните за съня и възстановяването. Дисонансът между очакване и реалност наложи отрезвяваща преоценка. Към безпокойството беше добавено скорошно проучване на Йейлския университет, което обърна теорията за рапамицин с главата надолу. Противно на по-ранните открития, изследователите откриха, че ускорява биологичното стареене, измерено чрез 16 епигенетични маркера. Вместо да запази младостта, може да забърза стареенето — поне за Джонсън.

