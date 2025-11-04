Свят

Търсят двама снайперисти в Сърбия, не знаят кой е мишената

Вучич: Не можем да ги намерим три дни

4 ноември 2025, 19:22
Търсят двама снайперисти в Сърбия, не знаят кой е мишената
О т три дни службите издирват двама снайперисти, известно е кой им е платил, но все още не знаем коя е тяхната мишена, обяви сръбският президент Александър Вучич снощи пред телевизия „Първа".

Сръбски таблоид: Снайпер чакал за Вучич в България

„Не можем да ги намерим три дни. Ще видим кои са целите. Знаем, че са пристигнали, знаем откъде са дошли парите, вярвам, че компетентните служби ще успеят да ги открият", каза Вучич.

Сръбският президент добави, че "това е единственият им начин, те не могат да разклатят волята ми, не могат да ме победят“, но не уточни кого има предвид.

Белград: Заплаха за убийство на президента Вучич

Вучич сподели, че изминалата година е била най-трудната му в професионален план.

По думите му  по-младите хора в Сърбия бавно се учат на политика, но „това не е лошо".

„Добре е, че разбират това. Точно както разбират, че насилието им вреди", каза Вучич, визирайки студентското движение, което възникна преди година в отговор на трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември се срути козирката на жп гарата 16 души загинаха и един бе тежко ранен.

Източник: БТА, Теодора Енчева    
