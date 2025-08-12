Любопитно

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Много магазини казват, че залъгалките за възрастни предлагат облекчаване на стреса и помагат за съня

12 август 2025, 13:01
Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай
Източник: iStock/GettyImages

Б ибероните за възрастни, за които се твърди, че облекчават тревожността и подобряват съня, се превърнаха в модерен продукт в Китай, което предизвика опасения сред лекарите и интернет потребителите, пише South China Morning Post.

Някои онлайн магазини твърдят, че продават повече от 2000 такива артикула на месец. Те са описани като по-големи от бебешката версия и се продават за между 10 и 500 юана (1,4 и 70 щатски долара).

Много магазини казват, че залъгалките за възрастни предлагат облекчаване на стреса и помагат за съня.

Някои казват, че продуктите могат също да помогнат на хората да се откажат от тютюнопушенето и да подпомогнат правилното дишане.

Частта със зърното е прозрачна, а предпазителят се предлага в различни цветове. „Висококачествена е, мека и се чувствам комфортно да я смуча. Не ми пречи на дишането“, казва един потребител на водеща платформа за пазаруване.

„Удивително е как ми помага да се откажа от тютюнопушенето. Дава ми психологически комфорт и ме кара да не съм толкова нервен по време на периодите ми на отказване от тютюнопушенето“, казва друг човек.

Трети купувач споделя:

„Когато съм под напрежение на работа, смуча биберона. Тогава започвам да изпитвам онова чувство за безопасност от детството ми“.

Но лекарите предупреждават за потенциални опасности за здравето. „Потенциалното увреждане на устата на клиентите от бибероните се омаловажава умишлено от техните продавачи“, цитиран е Танг Цаомин, зъболекар в Ченгду, провинция Съчуан в югозападен Китай.

Използването на биберони за дълъг период може да ограничи способността на човек да отваря устата си и да причини болка при дъвчене, посочва той.

„Като смучете биберона повече от три часа на ден, позицията на зъбите ви може да се промени след една година“,

каза Танг. Лекарят също така предупреди, че части от биберона могат да бъдат вдишани, докато човек спи.

Джанг Мо, психолог в Ченгду, каза, че емоционалните нужди на човек, използващ биберон, може да не са задоволени. „Истинското решение не е да се отнасят към себе си като към дете, а да се изправят директно пред предизвикателството и да го решат“, каза тя пред медиите.

Източник: South China Morning Post    
биберон възрастни мода Китай
