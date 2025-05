Ужасяващото ново оръжие, което променя хода на войната в Украйна

Н ад град Родинское витае остра, задушлива миризма. Само няколко минути след влизането ни виждаме откъде идва тя, разказва екип на BBC .

250-килограмова плъзгаща се бомба е разкъсала сградата на градската администрация и е срутила три жилищни блока. Посещаваме мястото ден след удара, но части от отломките все още тлеят. От покрайнините на града се чуват артилерийски залпове и изстрели – украински войници свалят дронове. Посочва журналистът Йогита Лимайе.

Родинское се намира на около 15 км северно от обсадения град Покровск. Русия се опитва да го превземе откъм юг още от есента на миналата година, но украинските сили засега успяват да спрат руското настъпление.

Затова Русия е сменила тактиката – стреми се да обгради града и да прекъсне снабдителните линии.

През последните две седмици, докато напрегнатите дипломатически усилия за постигане на примирие в Украйна се провалят, Русия засилва настъплението си, отбелязвайки най-съществените си успехи от януари насам.

Доказателство за това намираме в Родинское, казва Лимайе.

Минути след пристигането ни чуваме руски дрон над главите си. Екипът ни се втурва към най-близкото възможно прикритие – дърво, обяснява журналистът.

