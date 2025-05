Русия се връща на масата в Истанбул със същия екип – преговорите под въпрос без отговор от Киев

С ъставът на руската делегация на втория кръг от преговорите в Истанбул ще бъде същият като на първия кръг, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на предаването "60 минути" на руската държавна телевизия "Русия-1", предаде ТАСС.

Зеленски очаква Путин за разговори лице в лице в Истанбул (ОБЗОР)

Русия предложи следващият кръг от преки преговори с Украйна да се състои в Истанбул на 2 юни. По думите на Захарова Киев не е дал директен отговор дали възнамерява да изпрати делегация в турския мегаполис.

⚡ FM Sergey Lavrov: Russia's delegation stands ready to present its memorandum [on achieving a sustainable settlement] to Ukraine's delegation and to provide all necessary clarifications during the second round of resumed direct talks in Istanbul next Monday, 2 June.… pic.twitter.com/uT1EQEnNwv