Любопитно

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Той победи своя ученик Максим в зрелищен кастинг дуел

8 ноември 2025, 22:37
Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”
Източник: NOVA

Ф иналистът от шестия сезон на “Игри на волята” Калоян постигна нова впечатляваща и безапелационна победа на Арената и си осигури място в звездния сезон на приключенското риалити. Той се изправи срещу един от своите възпитаници Максим Мерджанов, който се бореше за участие в предаването догодина.

Източник: NOVA

В напрегнатия сблъсък взе участие и острието на Безименните Мирослав. Той бе избрал именно Калоян за свой фаворит в съревнованието, което му донесе и безценно предимство - правото да плени един от Феномените преди предстоящата битка за територия. Приключенецът сподели, че планира това са бъде един от най-силните играчи на Сините - Калин.

Източник: NOVA

За втора поредна година победителят в днешното екстремно предизвикателство Калоян и бронзовият медалист от шести сезон Георги Гешев ще бъдат сред официалните треньори за подготовка за осмия сезон на предаването.

Вълненията и трусовете в Дивия север продължават и през следващата седмица с нова битка за територия и пленяването на един от Феномените.

Гледайте премиерния епизод на “Игри на волята” в понеделник, 10 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Игри на волята Калоян Звезден сезон Арена Максим Мерджанов Мирослав
Последвайте ни
Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 1 ден
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден

Виц на деня

В ресторант: – Сервитьор, защо порцията е толкова малка? – Диетична е. – А защо е толкова скъпа? – За да не ви се яде…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 43 минути

Инициативата идва на фона на тревожни данни за мащабите на използване на социалните мрежи от младите датчани

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Свят Преди 2 часа

Говори се за нарастващ разрив между двамата още от миналия месец, когато Тръмп отмени планираната среща на върха с Путин в Будапеща

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

България Преди 5 часа

Автомобилът, управляван от него, самокатастрофира и загинаха 6 от общо 9 превозвани мигранти

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа по сделка с "Хамас"

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа по сделка с "Хамас"

Свят Преди 5 часа

Канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заяви, че тялото на върнатия вчера заложник е на Лиор Рудаеф

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Свят Преди 6 часа

Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother

Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother

Любопитно Преди 6 часа

Зрителите могат да подкрепят номинираните в приложението NOVA PLAY

Рюте: НАТО ще изтъква ядрените си способности срещу Русия

Рюте: НАТО ще изтъква ядрените си способности срещу Русия

Свят Преди 6 часа

Преди малко повече от две седмици Русия започна мащабно учение на своите стратегически ядрени сили

Салах Абдеслам замесен в нов терористичен план от затвора

Салах Абдеслам замесен в нов терористичен план от затвора

Свят Преди 6 часа

Салах Абдеслам се намира в затвора във Ванден льо Вией в Северна Франция, където излежава доживотна присъда

Акад. Николай Денков избран за зам.-председател на "Продължаваме Промяната"

Акад. Николай Денков избран за зам.-председател на "Продължаваме Промяната"

България Преди 7 часа

Предложението е на лидера на партията Асен Василев

Израелски удари в Ливан: Двама убити и седем ранени при атаки

Израелски удари в Ливан: Двама убити и седем ранени при атаки

Свят Преди 7 часа

Засега израелската армия не е коментирала съобщенията за тези атаки

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Свят Преди 7 часа

Мамдани е в Пуерто Рико, заради традиционна за политическата класа в Ню Йорк следизборна среща със спонсори и съмишленици

Мощна експлозия в жилищна сграда в Германия, двама ранени и един изчезнал

Мощна експлозия в жилищна сграда в Германия, двама ранени и един изчезнал

Свят Преди 8 часа

На мястото на взрива работят около 140 пожарникари

Драгомир Стойнев: С Бюджет 2026 всички доходи ще се вдигнат над инфлацията

Драгомир Стойнев: С Бюджет 2026 всички доходи ще се вдигнат над инфлацията

България Преди 8 часа

Забраната за износ на дизел и авиационно гориво дава сигурност на българската икономика, заяви той

Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

България Преди 8 часа

Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко"

Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”

Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Финалистът Калоян среща своя ученик Максим на Арената в Дивия север

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Атижа от Big Brother: Много обичам Азис, обсъждали сме годеж! (ВИДЕО)

Edna.bg

6 житейски урока, които научихме от “Сексът и градът”

Edna.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов си тръгна с три точки и "суха" мрежа от Истанбул

Gong.bg

ОБЗОР: ЦСКА съкруши Левски в голямото дерби

Gong.bg

Откриха жената, изчезнала на Витоша

Nova.bg

Измама с приложение за банкиране: Изтеглиха 30 000 лв. от сметката на пенсионерка

Nova.bg