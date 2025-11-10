Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

Б едстващият отбор на Безименните ще получи шанс да изравни силите във Войната на племената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като острието на Жълтите Мирослав позна победителя от кастинг битката в събота, Жълтите ще имат право да пленят един от воините на Феномените.

Изборът на определяния за фаворит за голямата победа Калин ще се случи непосредствено преди битката за територия и ще наложи промяна в стратегията и на двете племена. След седмици, прекарани в лишения, изгнаниците от Блатото ще опитат да се възползват от всички възможности на своето ново попълнение, за да имат шанс да се измъкнат от трудната си ситуация.

Ще успеят ли Безименните да променят съдбата си или победната серия на Феномените на Арената ще продължи?

Ще разберете в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.