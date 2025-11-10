Любопитно

Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

Сини и Жълти излизат на Арената в спор за Резиденцията

10 ноември 2025, 18:43
Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

Б едстващият отбор на Безименните ще получи шанс да изравни силите във Войната на племената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като острието на Жълтите Мирослав позна победителя от кастинг битката в събота, Жълтите ще имат право да пленят един от воините на Феномените.

Изборът на определяния за фаворит за голямата победа Калин ще се случи непосредствено преди битката за територия и ще наложи промяна в стратегията и на двете племена. След седмици, прекарани в лишения, изгнаниците от Блатото ще опитат да се възползват от всички възможности на своето ново попълнение, за да имат шанс да се измъкнат от трудната си ситуация.

Ще успеят ли Безименните да променят съдбата си или победната серия на Феномените на Арената ще продължи?

Ще разберете в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Последвайте ни
Евакуираха летището в Пловдив след сигнал за бомба

Евакуираха летището в Пловдив след сигнал за бомба

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Забелязахте ли тайнственото момиче в черна сватбена рокля по улиците на София?

Забелязахте ли тайнственото момиче в черна сватбена рокля по улиците на София?

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

pariteni.bg
Volvo променя правилата, следващият EV ще е на цената на плъг-ин хибрид

Volvo променя правилата, следващият EV ще е на цената на плъг-ин хибрид

carmarket.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 20 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 23 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 21 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 21 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

Свят Преди 1 час

В писмо до британската обществена медия Тръмп е поставил краен срок до 14 ноември

САЩ удариха в Тихия океан, шестима убити

САЩ удариха в Тихия океан, шестима убити

Свят Преди 2 часа

От септември САЩ нанесоха над 10 удара по плавателни съдове

<p>Какво би могъл да направи Мъск с 1 трилион долара?</p>

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Свят Преди 3 часа

След като разгледахме подробно числата, отговорът е – изключително много

ООН: Светът трябва да действа незабавно, ужасни зверства в Судан

ООН: Светът трябва да действа незабавно, ужасни зверства в Судан

Свят Преди 3 часа

Страните да не чакат, докато ситуацията бъде обявена за „геноцид”

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Свят Преди 3 часа

Тайфунът „Фунуон“ донесе разрушения, свлачища и наводнения, оставяйки милиони без подслон и ток само дни след предишната смъртоносна буря „Калмаеги“

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Това също така поднови дебата във Великобритания относно Би Би Си

"Лукойл" обяви форсмажорно положение в Ирак

"Лукойл" обяви форсмажорно положение в Ирак

Свят Преди 3 часа

В отговор Ирак е замразил всички плащания към "Лукойл"

Никола Саркози

Първи думи на Саркози след „изтощителни“ 3 седмици в затвора

Свят Преди 3 часа

Малко по-рано стана ясно, че съдия е постановил, че Саркози може да изтърпи остатъка от присъдата си в домашен арест

Потребителската кошница е поскъпнала с 2 лева за седмица

Потребителската кошница е поскъпнала с 2 лева за седмица

Пари Преди 4 часа

Портокалите носят между 1 - 1,50 лева покачване на цените в кошницата

Кола прегази куче в София

Кола прегази куче в София

България Преди 4 часа

Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи

Никола Саркози

Никола Саркози излиза от затвора

Свят Преди 4 часа

На 21 октомври Саркози беше изпратен в известния парижки затвор La Santé, където според съобщения е бил подиграван от други затворници, а адвокатите му веднага подадоха молба за освобождаването му

Тийнейджър намушка 16-годишно момче в Ракитово

Тийнейджър намушка 16-годишно момче в Ракитово

България Преди 5 часа

Момчето е настанено в болницата във Велинград

<p>Оправдаха полицаите, ескортирали&nbsp;Димитър Любенов след фаталната катастрофа</p>

Оправдаха полицаите, ескортирали Димитър Любенов след фаталната катастрофа на Околовръстното

България Преди 5 часа

Решението на съда не е окончателно

65-годишен мъж блъснат от кола на неосветена пешеходна пътека в Ловеч

65-годишен мъж блъснат от кола на неосветена пешеходна пътека в Ловеч

България Преди 5 часа

Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

Кафето не вреди на сърцето - ново проучване изненадва лекарите

Кафето не вреди на сърцето - ново проучване изненадва лекарите

Любопитно Преди 5 часа

„Няма стандартна препоръка за предсърдното мъждене и кофеина“, каза д-р Грегъри Маркус, кардиолог и професор по медицина в Калифорнийския университет в Сан Франциск

<p>Богомил Николов от Асоциация &quot;Активни потребители&quot;&nbsp;със съвети за Черния петък</p>

Експерт със съвети за Черния петък: Планирайте умно, за да спечелите от намаленията

Пари Преди 5 часа

Големите намаления често крият уловки, предупреждава Богомил Николов

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Елън Помпео на 56: 4 любопитни факти за актрисата

Edna.bg

„Да водиш с мостове, не със стени“ — Анет Юелунд за женското лидерство в глобалния свят

Edna.bg

Дунав взе дербито на върха в Mr Bit Втора лига и направи важна крачка към елита

Gong.bg

Лоши новини обявиха от Реал Мадрид

Gong.bg

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Nova.bg

Евакуираха летището в Пловдив след заплаха за бомба

Nova.bg