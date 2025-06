„Бананова кора“ е най-ниската кола в света

К огато иновациите и забавлението вървят ръка за ръка, трябва да се подготвите за най-странните продукти в историята, пише Times of India.

Тайванският автомобил „Бананова кора“ е попаднал точно на място и е предизвикал такава интрига и объркване с най-ниския си модел автомобил! Най-ниският автомобил в света е модифицирана Honda Civic, която сякаш не се подчинява на законите на физиката. Въпреки че привлече вниманието с екстремните си модификации, част от интернет потребителите се почесаха по главите: „Къде седи дори шофьорът?“ „Къде са гумите?“ „Как се движи автомобилът?“

„Колко ниско може да се спуска автомобилът!“

Адаптираната Honda Civic, разработена в Тайван, привлече вниманието на целия свят със своите „абсурдни“, но „готини“ характеристики!

Започвайки с Honda Civic K6 от 90-те години на миналия век, автомобилните ентусиасти се впускат в пътешествие, за да създадат най-ниския автомобил, съществувал някога. След това се превърна в автомобил, който се намира толкова близо до земята, че изглежда, че се разтапя по пода.

Раждането на „Бананова кора“:

"Банановата кора" е дело на тайвански ентусиасти, които се опитват да разширят границите на автомобилния дизайн.

Модификациите на „Бананова кора“ са едновременно обширни и щателни. Системата на окачването на автомобила е променена така, че да позволява свръхниска височина на возене, което му придава агресивна и нетрадиционна стойка.

Каросерията е персонализирана с комплект за широка каросерия, за да се приспособи към пониженото окачване и да се подобри уникалният ѝ външен вид.

Ако всичко това не ви звучи достатъчно налудничаво, ще се изненадате още повече, ако разберете, че тази модифицирана версия няма седалки. Всъщност шофьорът трябва да легне вътре в автомобила и да се придвижва с помощта на система от камери вместо предно стъкло.

