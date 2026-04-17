A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоков

A1 Motor Park – най-новото моторспорт трасе на Балканите – кани мотористи с различно ниво на подготовка на 25 и 26 април.

Събитието – Lara Racing Trackdays – ще се проведе в двудневен формат и включва свободни сесии на пистата, както и състезателни елементи. Още от първия ден участниците ще карат редом с международни и регионални пилоти, сред които австриецът Ян Мур и българските състезатели Иван Костадинов и Ники Петров.

В неделя програмата включва Superpole формат, при който всеки пилот прави индивидуални бързи обиколки, а класирането се определя от най-доброто му време.

Освен пистовата част, организаторите предвиждат и съпътстваща програма в падока, включваща стънт шоу, професионално фото заснемане и вечерно DJ парти за участници и екипи.

Таксата за участие е 320 евро за целия уикенд и включва времеизмерване, достъп до падока и подсигурено място в боксовете. Предвиден е и награден фонд, включващ безплатни пистови дни, ваучери за екипировка и състезателни гуми.

Регистрации и допълнителна информация: +359 882 323232 или trackday@a1motorpark.com

Съоръжението носи името на А1 – най-голямата технологична и телекомуникационна компания у нас, генерален спонсор на пистата. Това партньорство е логично продължение на дългогодишния ангажимент на А1 към развитието на българския спорт и предлагането на качествено спортно съдържание чрез каналите MAX Sport.

България Преди 38 минути

Министър Иван Христанов съобщи за спасена продукция за над 40 млн. лв. и обяви изграждането на 21 нови станции; служителите в Агенцията за борба с градушките ще получат допълнителни възнаграждения

Свят Преди 1 час

Това заяви областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения

Свят Преди 1 час

Британският премиер заяви, че е бил държан в неведение за провалените проверки за сигурност на Питър Манделсън; Стармър категорично отказа да подаде оставка и обеща пълна прозрачност пред парламента

България Преди 2 часа

Жертвата е 46-годишен мъж, който водел скитнически начин на живот

Свят Преди 2 часа

Въпреки засиленото полицейско присъствие и сигналите за планирана атака с дронове, от Скотланд Ярд уверяват, че към момента няма повишен риск за обществената сигурност

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Любопитно Преди 2 часа

Легендарният плавателен съд е бил домакин на Кенеди, Чърчил и Холивудски звезди

Свят Преди 2 часа

Създаден да оцелее там, където всичко останало би се превърнало в прах, този самолет не е просто транспортно средство. Той е последната линия на отбрана на Съединените щати – летящ команден център, проектиран да функционира по време на ядрена война

„Голото“ оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

Технологии Преди 2 часа

От Италия с любов: удоволствието да минеш през серпентините на Стелвио се въплъщава в модерния едноименен турър на Moto Guzzi, докато Tuono 457 идва под формата на „гол" адреналин с марка Aprilia

България Преди 3 часа

Денят преди изборите е законово установен период на "предизборна тишина"

Любопитно Преди 3 часа

Снимката е архивна

Свят Преди 3 часа

Международната енергийна агенция предупреди, че заради блокадата на Ормузкия проток авиокомпаниите ще започнат да отменят полети „много скоро". Докато KLM вече съкращава графици, запасите на Стария континент ще стигнат за по-малко от два месеца

България Преди 3 часа

Карантинираните машини са 500, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното

България Преди 3 часа

Той е дългогодишен учител в ОУ "Петко Р. Славейков" в град Велико Търново

Изложба за „Титаник“ потъна във вода точно на годишнината от трагедията

Любопитно Преди 3 часа

Музеят „Воло", известен с разказите за духове, претърпя странен инцидент – залите с артефакти за 6 млн. долара бяха наводнени без видима причина точно на 14 април. Собствениците са в шок: „Това е повече от ирония, това е почти паранормално"

Свят Преди 3 часа

Трафик и задръствания по основните пътища към южната част на страната

