9 декември: След четири века Йерусалим отново е в християнски ръце

9 декември 2025, 06:37
9 декември: След четири века Йерусалим отново е в християнски ръце
Източник: iStock

Н а 9 декември 1917 г. светът става свидетел на исторически момент, който променя съдбата на един от най-свещените градове на планетата. По време на Първата световна война британските войски, водени от генерал Едмънд Алънби, успяват да отблъснат османските сили и да влязат в Йерусалим, слагайки край на повече от четири века турско управление.

Падането на Йерусалим не е просто военна победа – то е символично и политическо събитие с глобално значение. За първи път от 1517 г. градът преминава под християнски контрол, след като столетия наред е бил част от Османската империя. Османските войски, изтощени от продължителните боеве и засиления натиск на британската армия в Палестина, започват да отстъпват, а на 9 декември йерусалимският губернатор официално предава града.

Два дни по-късно, на 11 декември, генерал Алънби прави символичен жест, който остава в историята – вместо да влезе в града на кон или с превозно средство като завоевател, той влиза пеша през Портата на Яфа, показвайки уважение към духовната значимост на Йерусалим. Това действие е възприето като знак, че британците идват не като разрушители, а като защитници на святото място.

За местното население превземането на Йерусалим означава начало на нов политически ред. Британската военна администрация полага основите на бъдещия Британски мандат в Палестина, който ще оформи съдбата на региона за десетилетия напред.

Събитието от 1917 г. остава един от ключовите моменти в историята на Близкия изток – повратна точка, в която вековната османска власт приключва, а нови геополитически сили започват да диктуват развитието на региона. Йерусалим, град на трите велики религии, отново се оказва център на световното внимание, белязвайки началото на нова и бурна ера.

  • Грейва и драматично угасва първият светофар в света 

На 9 декември 1868 г., в сърцето на Лондон, недалеч от Уестминстърския мост и сградата на парламента, се появява едно изобретение, което днес смятаме за неизменна част от градския живот – първият светофар в света. По онова време натовареният трафик от конски карети, омнибуси и пешеходци вече създавал сериозни затруднения, а районът около парламента бил сред най-натоварените в британската столица.

Изобретението е дело на инженерa Джей П. Найт – специалист по железопътна сигнализация. Вместо електрически лампи, които още не били широко разпространени, той използва газови светлини. Устройството приличало повече на железопътните семафори: през деня подавало сигнали с механични „крила“, а вечер светело с червена и зелена газова лампа. Полицаи управлявали механично промяната на сигналите, като въртели ръчка в основата на 6-метровата метална конструкция.

Светофарът имал амбициозната цел да въведе ред в хаотичното движение, да намали инцидентите и да улесни преминаването на пешеходците – една революционна идея за своето време. И първоначално изглеждало, че новата система работи.

Но само след месец, през януари 1869 г., експериментът завършва драматично. Газовият механизъм, използван за осветяване на сигналите, развил теч. Това довело до експлозия, при която светофарът буквално избухнал пред очите на полицаите, натоварени с неговата поддръжка. Един от тях получил сериозни изгаряния, а конструкцията била моментално премахната.

Събитието предизвикало обществен шок и за дълги години идеята за светофари била изоставена. Едва през 1910-те и 1920-те години електричеството позволило по-безопасно и надеждно развитие на технологията, която днес управлява милиарди пътувания всеки ден.

Първият лондонски светофар остава кратък, но знаков епизод от историята на градската безопасност – дръзка иновация, родена от нуждата, провалена заради технологията на времето си, но поставила основите на модерната система за контрол на движението.

Родени:

  • 1608 г. – роден е британският поет Джон Милтън
  • 1886 г. – роден е  българският политик Райко Даскалов
  • 1916 г. – роден е американският актьор Кърк Дъглас
  • 1934 г. – родена е британската актриса Джуди Денч
  • 1942 г. – роден е българският актьор Стефан Данаилов
  • 1953 г. – роден е американският актьор Джон Малкович
Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
