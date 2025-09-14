8-те най-щури момента от историята

М иналото е пълно с малко известни факти, които променят представите ни за събитията. От истинските първи откриватели на Америка до защо Нагасаки никога не е трябвало да бъде бомбардиран – ето няколко любопитни истории, които си струва да знаете, пише Sky History.

1. Способността на Земята да оцелее!

Преди 65 милиона години огромен метеорит се разби в Земята, създавайки масивна приливна вълна, изпращайки облаци прах в атмосферата, блокирайки слънчевата светлина и драстично понижавайки температурите. Опустошителното събитие причини изчезването на 75% от всички видове, включително динозаврите.

Отне на Земята четири милиона години, за да се възстанови, но тя се възстанови и се превърна в красива, безупречна планета.

2. Нагасаки никога не е трябвало да бъде бомбардиран

На 26 юли 1945 г., след като Германия капитулира, две атомни бомби са изпратени в Тихия океан: „Дебелия човек“ и „Малкото момче“. На 6 август Хирошима става първата цел и „Малкото момче“ е хвърлена. Температурата веднага след детонацията е 7000 градуса по Целзий и 70 000 души са убити на място.

"Contra the revisionists, Japan was nowhere near surrender, the plausible alternatives would have killed far more than the 200,000 who died in the atomic bombings and Hiroshima and Nagasaki were military targets."



На 9 август Америка изстрелва самолет с втората атомна бомба на борда. Първоначалната цел бил град, наречен Кокура, но мъглата не позволила ясна гледка към града, затова вместо това е бил избран Нагасаки и бомбардиран в 11:00 часа. 40 000 души са убити на място.

3. Лечебните сили на Распутин

По време на Първата световна война Распутин, самопровъзгласил се за свят човек, си спечелва репутацията на мистик, пророк и лечител в Русия. Той се среща и се сприятелява с царя и съпругата му и действа като лечител на техния син Алексей, страдащ от хемофилия. Аспиринът е открит наскоро и вероятно е бил предписван от лекарите на Алексей, тъй като тогава не е било известно, че аспиринът е и разредител на кръвта.

When he was 18, Rasputin got mixed up with this strange group called the Khlysty.



They believed you had to sin big to get close to God. Sex, drinking, all of it.



Когато Распутин поема ролята на лечител на Алексей, той отказа да позволи на момчето да приема каквито и да е нормални лекарства. Като спира аспирина на Алексей, Распутин несъзнателно премахна лекарството, което може би е влошавало състоянието му, карайки царя и съпругата му да повярват, че Распутин наистина има лечебни сили.

4. Убийството на Франц Фердинанд

В началото на 20-ти век Франц Фердинанд е следващият наследник на австро-унгарския престол. През юни 1914 г., придружен от съпругата си Софи, Фердинанд пристига в Босна и Херцеговина, за да инспектира армията насред бурните времена на Балканските войни, когато Сърбия иска да поеме контрола над Босна.

Докато пътувал през Сараево, сръбският националист Неджелко Чабринов се опитал да убие двойката, като хвърлил граната по колата им. Тя не уцелила, ранявайки някои от офицерите на Фердинанд. След като приключили служебните си задължения този ден, Фердинанд настоял да посети ранените офицери. По пътя към болницата шофьорът им случайно ги върнал обратно по същия маршрут, по който се е случил сутрешният опит за покушение - район, окупиран от сръбски националисти.

Archduke Franz Ferdinand of Austria, whose assassination on June 28th, 1914, in Sarajevo, was widely regarded as the primary catalyst for the outbreak of World War I.

Там Гаврило Принцип, сънародник на Кабринов, видял възможността си и застрелял Фердинанд и Софи. Кабринов и Принцип били хвърлени в затвора и починали в затвора от туберкулоза.

5. Норвежците първите ли са стигнали до Северна Америка?

Лейф Ериксон, норвежец, израснал в Гренландия, вероятно е първият европеец, стъпил на северноамериканска земя, почти 500 години преди Христофор Колумб. Според легендата, Ериксон е чувал за исландски търговец на име Херйолфсон, който плавал покрай бреговете на Америка, без да слиза на брега.

Ериксон следвал маршрута на Херйолфсон в обратен ред, прекосил Атлантика и стъпил на територията, която е съвременна канадска земя. Той я нарекъл Хелуланд, което на исландски означава „Земя на каменните плочи“. През 1960 г. археолози разкопали артефакти, подкрепящи скандинавското селище, и ги датирали към 1000 г. сл. Хр.

6. Пандемиите не са нещо ново!

Черната смърт, както е известна бубонната чума, е настъпила от средата на 40-те до средата на 50-те години на 14-ти век, като основният ѝ пик е настъпил през петте години между 1347 и 1352 г. Това е второто голямо природно бедствие, което засегна Европа след глада от 1315 г., но е било далеч по-остро и смъртоносно, като се смята, че са загинали между 75 и 200 милиона души – вероятно 30-60% от населението на Европа.

7. Само шест смъртни случая при Големия пожар в Лондон

Започнал в пекарна на Пудинг Лейн в неделя, 2 септември 1666 г., Големият пожар в Лондон продължи до четвъртък, 6 септември и обхвана средновековния град вътре в Римската стена, унищожавайки почти целия град, включително катедралата „Свети Павел“.

Въпреки че имало значителни щети и разрушения на домове и сгради, действителните смъртни случаи от пожара са били сравнително малко. Смята се, че само шест души са загинали по време на пожара.

8. Променящи се пейзажи на властта

През 1954 г. Никита Хрушчов, премиерът на Съветския съюз, дарява Крим на Украйна в чест на 300 години единство между Русия и Украйна. Крим е бил част от Русия през предходните 200 години след втората руско-турска война, в резултат на която Турция официално признава Крим за руски.