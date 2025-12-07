7 декември: Полет 1771 - отмъщението на уволнения служител

Н а 7 декември 1987 г. полет 1771 на Pacific Southwest Airlines от Лос Анджелис до Сан Франциско е умишлено разбит в окръг Сан Луис Обиспо, след като е отвлечен от пътник. Всички 43 души на борда загиват, като петима – включително двамата пилоти – вероятно са били застреляни преди разбиването.

Извършителят, Дейвид Бърк, бил недоволен бивш служител на USAir – компанията-майка на PSA. Това е второто най-тежко масово убийство в историята на Калифорния след подобен инцидент през 1964 г.

Инцидентът

USAir наскоро била придобила PSA. Бърк бил уволнен за дребна кражба на 69 долара от продажба на напитки, като имало и подозрения в участие в наркосхема. След безуспешен опит да бъде върнат на работа, той купува билет за полет 1771 – същият полет, с който шефът му пътувал ежедневно.

Бърк използвал служебните си пропуски (които още не бил върнал), за да заобиколи проверката за сигурност на летището в Лос Анджелис, внасяйки револвер Magnum. В самолета написал бележка върху плик за повръщане: „Здрасти, Рей. Иронично е, че свършваме така. Помниш ли? Помолих за малко снизхождение за семейството си. Не го получих. И ти няма да го получиш“.

Според данни от записите в пилотската кабина, първо са чути два изстрела – вероятно когато Бърк е убил Томпсън. Следват още изстрели, при които са застреляни стюардесата Деби Нийл, капитан Линдамуд и първият офицер Нън.

След това самолетът рязко се насочва към земята – или защото Бърк е поел управлението, или защото телата на пилотите са повлияли на управлението. Последният изстрел е чут 32 секунди преди удара.

В 16:16 ч. самолетът се разбива в хълм на ранчото „Санта Рита“ със скорост над 1200 км/ч, напълно се разпада и оставя малък кратер. Идентифицирани са само 11 тела. Разследването на NTSB и FBI установява вината на Бърк по намереното оръжие, бележката и други доказателства.

Дейвид Бърк

Дейвид Огъстъс Бърк (18 май 1952 – 7 декември 1987) е роден в Кройдън, Англия, в семейство на ямайски родители, по-късно се премества в САЩ. Работил е за USAir в Рочестър, Ню Йорк, където бил заподозрян в канал за наркотрафик от Ямайка. Не е бил обвинен, но се преместил в Лос Анджелис. Бивши приятелки, съседи и дори полицаи го описват като склонен към насилие. Имал седем деца от четири жени, но никога не е бил женен.

Земетресението в Стражица

На този ден през 1986 г. силно земетресение с магнитуд 5.7 по скалата на Рихтер преобръща живота на хиляди хора в Стражица и околните населени места. Трусът е регистриран в 16:17 ч., като епицентърът се намира в района на града, близо до село Асеново, на дълбочина около 13 километра.

Земетресението нанася мащабни разрушения – около 80% от сградния фонд в Стражица е напълно или частично разрушен. Десетки обществени сгради, училища, домове и инфраструктура са силно пострадали. Сред последиците е и загубата на човешки живот – трима души загиват, а 80 са ранени.

Хиляди семейства остават без дом и са принудени да живеят във фургони в продължение на години, докато започват възстановителните дейности. Трагедията се отразява дълбоко на местното население, а споменът за нея остава жив и до днес.

На 7 декември 2010 г., в знак на почит към пострадалите и като напомняне за разрушителната сила на природата, върху сградата на бившето АПК в Стражица е поставен символичен накривен часовник. Стрелките му са застинали на 16:17 часа – момента, в който земетресението разтърсва града през 1986 г. Част от фасадата на сградата е оставена в състоянието, в което е била след бедствието, като видим знак за преживяната трагедия.

„Нощ и мъгла“

На 7 декември 1941 г. Адолф Хитлер издава т.нар. Декрет „Нощ и мъгла“ – секретна заповед, насочена срещу хора, определяни от нацисткия режим като „застрашаващи германската сигурност“. Документът е приет в условията на Втората световна война и е част от по-широката политика на репресии в окупираните от Германия територии.

Декретът предвижда арест, тайно задържане и често, последващо екзекутиране на лица, обвинени в съпротива или подкрепа за антинацистки действия. Характерно за заповедта е, че задържаните изчезват „в нощта и мъглата“, без информация за местонахождението им и без уведомяване на близките им. Целта е всяване на страх сред населението и противодействие на организираната съпротива.

След издаването на декрета започват масови арести в Белгия, Франция, Нидерландия, Норвегия и други окупирани страни. Много от задържаните са изпращани в концентрационни лагери или подлагани на секретни военни процеси, като голяма част никога не получават официални обвинения.

Още събития на 7 декември:

1941 г. – Втората световна война: Японският имперски флот провежда нападение над Пърл Харбър, в резултат на което САЩ обявява война на Япония.

Родени:

1431 г. – роден е владетелят на Трансилвания Влад Цепеш – първообраз на Дракула

1598 г. – роден е италианският скулптор и архитект Джовани Лоренцо Бернини

1909 г. – роден е българският поет Никола Вапцаров

Починали: