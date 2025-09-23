Създадено за eMAG

6 признака, че е време да смените биберона на бутилката

 

23 септември 2025, 08:00
6 признака, че е време да смените биберона на бутилката

С лед като вече сте намерили подходящия размер, материал и форма на биберона, които бебето харесва, следва да сте сигурни, че всичко с него е наред. За да бъде храненето безопасно и приятно, трябва не само да измивате добре, но и периодично да оглеждате гумената приставка и да преценявате състоянието ѝ.

Как да познаете дали е време за смяна? Ето няколко правила, които ще ви помогнат.

1. Пукнатини, разкъсвания или промяна във формата

От дълга и интензивна употреба бибероните понякога се пукат или разкъсват. Оглеждайте ги, докато ги измивате. Проверявайте дали по тях няма малки пукнатини, дали не са се скъсали или са променили формата си. Дори бебето все още да се храни добре с тях, по такива дефекти лесно се събират бактерии, които не можете да премахнете. Може да се получи и запушване, което ще затрудни храненето.

2. Разширяване на отвора

С времето отворът на биберона може да се разшири. Това е нормално, но не е приятно за детето, защото потокът мляко става по-бърз и силен, отколкото то може да поеме. Това го кара да се дави или да поглъща повече въздух, което ще увеличи и силата на коликите. Ако усетите подобен ефект, прегледайте добре отвора и опитайте да прецените дали е толкова голям, колкото е бил, или се е уголемил.

3. Промяна в материала

В даден момент може да усетите, че материалът на някои биберони се е променил – станал е по-мек, изглежда износен, пожълтял или лепкав. Това означава, че е остарял и се е амортизирал от употреба, така че е време за смяна. Не оставяйте детето да се храни така заради безопасността му.

4. Миризма или вкус

Едва ли слагате биберона в своята уста, но е добре понякога да го правите, за да усетите дали по повърхността му няма остатъчен неприятен вкус или миризма от млякото или препаратите за миене. Това може да се получи дори при постоянно стерилизиране, което от своя страна води до остаряване на материала, а това означава, че е настъпило време за смяна.

5. Промени в храненето на бебето

Случва се да забележите, че детето вече не се храни толкова добре – започнало е да се дави, да нервничи, непрекъснато да пуска и търси отново шишето. Възможно е проблемът да е в биберона. Може да се е запушил и да пуска твърде малко количество мляко, или пък да се е разширил и потокът да е твърде силен, или просто да е променил формата си и да е неудобен. Опитайте да откриете проблема и да смените накрайника.

6. Срокът за използване

Прочетете указанията на производителя за употреба. Най-често се препоръчва да използвате накрайника само няколко седмици, след което да го замените с нов, дори да ви изглежда добре. Истината е, че той е в постоянен контакт с мляко, почистващи препарати и гореща вода, което постепенно амортизира и променя материала. След това той вече не е толкова безопасен за използване. Така че е най-добре да не чакате видими промени, а да се погрижите за здравословното хранене на детето по най-лесния начин. 

