45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

Инициативата поставя специален акцент върху борбата с дезинформацията, грантът получи проектът „Млади медийни детективи (Истината има значение)“

16 януари 2026, 13:29
О бщо 45 граждански и младежки проекта от цялата страна ще бъдат подкрепени с фонд от 204 516.80 евро (400 000 лв.) от Лидл България в рамките на програмата „Ти и Lidl“. Одобрените инициативи в осмото издание на най-голямата социално отговорна програма на компанията бяха обявени на специално събитие.

„През всички издания на „Ти и Lidl“ сме инвестирали над 1 милион евро в подкрепа на граждански инициативи в цялата страна. Но най-голямото ни постижение е не сумата на дарения фонд, а общността от хора и организации, които не просто мечтаят за промяна, а имат смелостта да я планират и реализират. Тази общност расте с всяка година и показва, че страната ни се превръща в по-добро място за живеене, когато бизнесът, гражданският сектор и медиите работят заедно“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

“Ти и Lidl” се реализира в партньорство с фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), Български дарителски форум и Асоциация на европейските журналисти - България, а отличените проекти са разпределени в петте тематични области на програмата:

  • #BeLocal - за култура, изкуство и историческо наследство (8 одобрени проекта)
  • #BeActive - за активен начин на живот и граждански активизъм (8 одобрени проекта)
  • #BeGreen - за опазване на околната среда (6 одобрени проекта)
  • #BeFair - за преодоляване на социалните неравенства (8 одобрени проекта)
  • #BeVocal - за качествена журналистика, медийна грамотност и критично мислене (8 одобрени проекта)

Младежки проекти и #ДетективътНаДоброто

И в осмото издание на “Ти и Lidl” силно присъствие имат младежките проекти – финансирани са общо седем инициативи, които насърчават доброволчеството, екологичното мислене, активния начин на живот и гражданската ангажираност сред младите хора.

В инициативата се включва отново Детективът на доброто – роля, поверена на Георги Ненов. Той ще проследява реализацията на проектите през годината и тяхното въздействие върху общностите в страната, срещайки се с хората зад каузите и разказвайки историите им.

Грант за борба с дезинформацията

В рамките на категорията #BeVocal беше връчен и специален грант, избран от доц. д-р Мария Николова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС. Отличеният проект е „Млади медийни детективи (Истината има значение)“ на www.chernomorie-bg.com, който има за цел да развие медийната грамотност сред тийнейджърите, да ги научи да разпознават фалшивите новини и да изгради устойчива ученическа общност от млади „фактчекъри“.

„Всички проекти в медийната категория имат своята безспорна стойност, но изборът ми се спря точно на този проект, защото той най-пряко и целенасочено работи по темите за медийната, дигиталната и AI грамотността. Проектът поставя важни въпроси, които засягат пряко младите хора, и има потенциал да се развива и надгражда във времето. Особено ценен е и заложеният модел на сътрудничество между медии, образователни институции и експерти“, каза доц. д-р Мария Николова.

Одобрените проекти тази година ще се реализират в 27 различни населени места в страната, като 13 от тях са изцяло нови за програмата - Велико Търново, Димитровград, Козлодуй, Лом, Троян, Брод, Бърдарски геран, Змейово, Йоглав, Леденик, Лиляк, Мандра и Чуковец. Това е ясен знак, че „Ти и Lidl“ достига до все повече общности извън големите градове и подкрепя каузи там, където нуждата от тях е най-осезаема.

Като част от ангажимента на програмата към развитие и прозрачност, всички кандидатствали организации и младежки групи, които не получават финансиране в осмото издание на “Ти и Lidl”, ще имат възможност да заявят индивидуална обратна връзка от ФРГИ в срок до 30 дни след обявяването на резултатите. Всичко за осмото издание, както и за историята на инициативата, можете да откриете на уебсайта ti.lidl.bg.

За „Ти и Lidl за нашето утре“

Най-голямата социално отговорна инициативата на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ се провежда от 2017 година насам в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. През 2023 г. инициативата се трансформира в „Ти и Lidl за нашето утре“. Целта е тя да бъде синхронизирана с усилията на Лидл България в областта на устойчивото развитие, както и да бъде адаптирана към съвременните нужди на обществото ни. Като партньор на инициативата се присъединява и Асоциацията на европейските журналисти – България. С новото, осмо издание, общо финансираните граждански идеи ще са 240 с общ фонд от близо 1 048 020.94 евро (2 049 751 лв.). Тези проекти оказват положителен ефект в живота на близо 3,6 милиона българи[1]. Въздействието им в общностите по места с времето продължава да нараства, а броят на бенефициентите да се увеличава.

[1] С включени прогнозни данни за ефекта от проектите в осмото издание на инициативата.


За Лидл България

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа. Част e от немската Schwarz Gruppe и присъства в 31 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 143 магазина в 61 града и над 4500 служители. Предимствата на специфичния бизнес модел, широката гама продукти с оптимално съотношение качество-цена и въвеждането на редица иновативни практики и модели, наложиха Lidl в България като смартдискаунтър, предлагащ високо качество на добра цена, и компания, която подхожда честно, отговорно, с мисъл и грижа за своите клиенти, служители и партньори.

