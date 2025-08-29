Любопитно

29 август: Денят, в който Ню Орлиънс потъна – ураганът „Катрина“

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 август 2025, 07:17
29 август: Денят, в който Ню Орлиънс потъна – ураганът „Катрина“
Ню Орлиънс след урагана "Катрина"   
Източник: GettyImages

Н а 29 август 2005 г. ураганът „Катрина“ връхлита крайбрежието на Мексиканския залив със свирепа сила. След като вече е преминал над Флорида, „Катрина“ достига Луизиана и Мисисипи като ураган от категория 3, носейки със себе си ветрове със скорост над 200 км/ч и чудовищна буря.

Най-тежко пострадал е Ню Орлиънс, град, изграден под морското равнище и защитаван от система от диги. Когато част от тях се разрушават,

цели квартали са буквално залети с вода.

Хиляди хора се оказват в капан на покривите на домовете си или в претъпкания спортен комплекс „Супердоум“, превърнат в импровизирано убежище без ток, храна и вода.

Трагедията е ужасяваща: над 1836 души губят живота си, а милиони са принудени да напуснат домовете си. Щетите надхвърлят 115 милиарда долара – „Катрина“ става най-скъпоструващото природно бедствие в историята на САЩ до онзи момент.

Но „Катрина“ не е само природна катастрофа. Тя се превръща и в социална трагедия. Кризата изважда наяве дълбоки разделения – бедни и предимно афроамерикански общности са най-тежко засегнати, а забавената и хаотична реакция на властите предизвиква вълна от възмущение и загуба на доверие. Светът гледа потресен как една от най-богатите държави на планетата е безпомощна пред стихията.

Очевидци си спомнят ужаса:

„Бях на покрива три дни с децата си. Водата ни обграждаше отвсякъде. Чувахме виковете на хората, които не успяха да се спасят“, разказва жителка на Ню Орлиънс.

„В „Супердоум“ беше като в кошмар – нямаше ток, миришеше на мръсотия и страх. Чакахме някой да дойде да ни помогне, но никой не идваше“, казва друг оцелял.

„Изгубих дома си, изгубих съседите си. Никога няма да забравя гледката на водата, която поглъща всичко“, споделя възрастен мъж от Мисисипи.

Политическите реакции също остават в историята:

Президентът Джордж Буш призна по-късно: „Правителството ни не реагира адекватно. Отговорността е моя“.

Кметът на Ню Орлиънс, Рей Нейджин, в изблик на отчаяние каза: „Това е национална катастрофа. Хората умират тук. Те викат за помощ и никой не идва“.

Директорът на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA), Майкъл Браун, беше подложен на остра критика, след като президентът Буш първоначално го похвали с думите: „Брауни, вършиш страхотна работа“. Това изказване предизвика буря от възмущение сред пострадалите.

„Катрина“ остава в паметта като символ на разрушителната сила на природата, но и на човешката уязвимост, когато подготовката и реакцията не са достатъчни. Тя промени начина, по който Америка мисли за бедствията, и се превърна в болезнено напомняне за необходимостта от бърза, координирана и справедлива помощ за всички граждани.

  • Ингрид Бергман

На 29 август 1915 г. в Стокхолм, Швеция, се ражда Ингрид Бергман – бъдещата звезда на световното кино. Тя остава в историята не само с таланта си, но и с любопитния факт, че си отива от този свят на същата дата – 29 август 1982 г., точно на своя 67-и рожден ден.

Бергман е символ на естествена красота, неподправена игра и силни женски образи. Кариерата ѝ започва в Швеция, но истинският ѝ пробив идва в Холивуд с филма „Интермецо“ (1939). Световна слава печели с класики като „Казабланка“ (1942), където си партнира с Хъмфри Богарт, превръщайки се в икона на романтичното кино.

През кариерата си тя печели три награди „Оскар“, два „Еми“-приза и „Тони“ – рядко срещано признание за актьор от нейното поколение.

Работи с едни от най-влиятелните режисьори на XX век, сред които Алфред Хичкок и Роберто Роселини. Любовната ѝ връзка и бракът с Роселини предизвикват скандал в Америка през 50-те години, но Бергман оцелява и професионално, и лично, доказвайки силата си като жена и артист.

Нейният последен филм е телевизионната продукция „Жена на име Голда“ (A Woman Called Golda, 1982), където тя изиграва израелската министър-председател Голда Меир.

За тази роля Ингрид Бергман получава „Еми“ и „Златен глобус“ посмъртно. Това е особено символично – тя се сбогува със света, оставяйки един силен и драматичен образ на жена-лидер.

Още събития на тази дата:

  • 1955 г. – В Солун избухва взрив до къщата на Кемал Ататюрк, послужил като повод за последвалия истанбулски погром.
  • Православна църква и Католическа църква – Обезглавяване на Йоан Кръстител

Родени:

  • 1632 г. – роден е английският философ Джон Лок
  • 1923 г. – роден е британският актьор Ричард Атънбъро (Джурасик парк“, „Елизабет“)
  • 1930 г. – роден е бившият главен прокурор на България Иван Татарчев
  • 1958 г. – роден е американският певец Майкъл Джексън, наричан Краля на попа
  • 1959 г. – родена е амриканската актриса Ребека де Морни („Тримата мускетари“, „Ръката, която люлее люлката“, „Влакът беглец“

Редактор: Надежда Неменски
