25 септември: Умира човекът зад класиката, разкрила болката от войната

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 септември 2025, 06:23
25 септември: Умира човекът зад класиката, разкрила болката от войната
Актрисата Ингрид Бергман с писателя Ерих Мария Ремарк   
Източник: GettyImages

Н а 25 септември 1970 г. умира един от най-значимите писатели на XX в. Ерих Мария Ремарк. Неговото най-известно произведение, На Западния фронт нищо ново (1929 г.), се счита за класика в литературата за Първата световна война. Ремарк е основоположник на жанра на антивоенния роман.

Той умира в Локарно, Швейцария на 72-годишна възраст, вследствие на сърдечна недостатъчност. Разболява се от болестта на Мениер (Мениеров синдром), но страда и от депресия. Лекарите му поставят и нова диагноза – диабет на черния дроб. Пие много. В дневника си пише, че когато е трезвен, не може да общува с хората, даже и със самия себе си. Умира вследствие аневризма на аортата на 72-годишна възраст в Локарно, но е погребан в гробището на съседното градче Ронко, край брега на езерото Лаго Маджоре, където е погребана и жена му, холивудската актриса Полет Годар – бивша съпруга на Чарли Чаплин.

Творчество

Ремарк започва да пише още по време на Първата световна война, където служи в германската армия и е тежко ранен. След войната работи като учител, журналист и писател. През 1929 г. публикува „На Западния фронт нищо ново“, роман, който описва ужаса и безсмислието на войната през очите на млад германски войник. Книгата бързо придобива международна популярност и е преведена на множество езици.

Последващите му произведения, като Трима другари (1936), Триумфалната арка (1945) и Време за любов и време за смърт (1954), продължават да разглеждат теми като любовта, загубата и човешката устойчивост в условията на война и политически репресии.

Цитати

Ерих Мария Ремарк е известен със своите прозорливи и често тъжни наблюдения върху живота, войната и човешките отношения. Ето някои от неговите цитати:

  • „Никога не прави нещо сложно, когато нещо просто ще свърши също толкова добре. Това е една от най-важните тайни на живота“.
  • „Имаме мечти, защото без тях не бихме могли да понесем истината“.
  • „Няма нищо по-ужасно от това да нямаш нищо, за което да чакаш“.
  • „Любовта не може да бъде принудена, тя не може да бъде подтиквана или подигравана. Тя идва от небето, неканена и нетърсена“ .

Първо предупреждение за озоновия слой

На 25 септември 1974 г. група учени излизат със сензационно предупреждение: продължаващото използване на аерозоли и химикали като хлорфлуоровъглеводородите (CFC) може да доведе до сериозни последици за Земята и човечеството. Според тяхното изследване, тези вещества са способни да разрушават озоновия слой, който защитава планетата от вредните ултравиолетови лъчи на слънцето.

Учените предупреждават, че унищожаването на озона може да предизвика покачване на глобалната температура и рязък скок на раковите заболявания, свързани с прекомерното излагане на UV лъчи. Техните открития се основават на лабораторни експерименти и атмосферни наблюдения, които показват, че химикалите от аерозолите се издигат в стратосферата и разрушават молекулите на озона.

Това предупреждение става едно от първите публични сигнали за катастрофалното въздействие на човешката дейност върху атмосферата. Днес се смята за ключова стъпка, която подготвя пътя към международни мерки за защита на озоновия слой, включително Монреалския протокол от 1987 г., който ограничава производството и употребата на озоноразрушаващи вещества.

Родени:

  • 1897 г. – роден е писателят Уилям Фокнър („Врява и безумство“, „Селцето, Градът“)
  • 1906 г. – роден е композиторът Дмитрий Шостакович
  • 1931 г. – роден е българският художник Стоян Дуков
  • 1944 г. – роден е американският актьор Майкъл Дъглас („Войната на семейство Роуз“, „Първичен инстинкт“, „Играта“, „Перфектно убийство“, „Трафик“)
  • 1951 г. – роден е американският актьор Марк Хамил („Междузвездни войни“)
  • 1952 г. – роден е американският актьор Кристофър Рийв („Супермен“, „Смолвил“)
  • 1955 г. – роден е италианският певец Дзукеро
  • 1958 г. – роден е американският актьор Майкъл Медсън („Телма и Луиз“, „Доорс“, „Глутница кучета“, „Волният Уили“, „Дони Браско“, „Не умирай днес“)
  • 1968 г. – роден е американският актьор Уил Смит („Лоши момчета“, „Мъже в черно“, „Денят на независимостта“, „Обществен враг“, „Този див, див запад“, „Али“, „Аз, роботът“, „Аз съм легенда“, „Аладин“)
  • 1969 г. – родена е английскат актриса Катрин Зита-Джоунс („Маската на Зоро“, „Клопка“, „Тафик“, „Любимците на Америка“, „Чикаго“, „Терминалът“)

Починали:

  • 1849 г. – умира австрийският композитор Йохан Щраус

Редактор: Надежда Неменски
25 септември Ерих Мария Ремарк озонов слой предупреждение учени
