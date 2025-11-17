Любопитно

17 ноември: „Бягат само негодниците и страхливците, аз съм потомък на рицари“

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 ноември 2025, 09:15
17 ноември: „Бягат само негодниците и страхливците, аз съм потомък на рицари“
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

К няз Кирил Генрих Франц Лудвиг Антон Карл Филип, носещ титул „Принц на Преслав“, е роден на 17 ноември 1895 г. в София, като втори син на цар Фердинанд I и принцеса Мария-Луиза от Бурбон-Пармската династия. Той е по-млад брат на цар Борис III, което го поставя в центъра на монархическите въпроси в България в периода между двете световни войни.

Кирил получава военно образование, завършва Военното училище в София, след което участва като офицер в Балканските и Първата световна война. След войните, периодично се занимава с агрономство в Прага и по-късно се завръща в България. 

Кариера и регентство

След внезапната смърт на Борис III на 28 август 1943 г., владетелският въпрос се оказва неясен, тъй като на трона се възкачва малолетният цар Симеон II. Съгласно конституцията е създаден регентски съвет, в който Кирил заема едно от водещите места. Регентите полагат тържествено клетва на извънредно заседание на Парламента на 11 септември.

Изборът на княз Кирил за регент е в противоречие с Търновската конституция, която изисква регентите да са били министри или членове на Върховния съд, но правителството приема за целесъобразно в Регентския съвет да присъства представител на династията.

Допълнително съображение е поначало резервираното отношение на княза към Германия, което би дало възможност за лавиране във външнополитически план. Макар общественото мнение да го смята за леконравен, той се отнася добросъвестно към задълженията си като регент, но играе второстепенна роля в Регентския съвет, доминиран от Богдан Филов.

Личност, интереси и характеристики

Кирил Преславски е описван като личност със сложен характер: от една страна – човек на военната служба и аристокрацията, от друга – с поведение, което често се свързва с по-лек живот, лов, автомобили и бохемски навици. 

„Жената е велико нещо! Жената е най-дивното творение на природата. Тя е съвършенството. Има съвършени жени, аз съм ги срещал, но не съм ги вземал със себе си. Къде да я отведа тая съвършена жена? В кой край на света, като в двореца аз не съм бил никога господар.

До 1937 г. бях на втора линия. После минах на трета. Аз да бъда къщовник, да седя по цял ден в някоя самотна къща, с охрана от войници, не мога. Обречен съм да умра стар ерген. Общественото ми положение просто е такова, че не мога да се оженя за една обикновена красива жена от народа“, признава князът.

Крах и трагичен край

След преврата на 9 септември 1944 г. и навлизането на съветските войски, политическата ситуация в България се променя коренно. Кирил е арестуван, задържан в Москва за около три месеца, върнат в София в началото на 1945 г., а на 1 февруари 1945 г. е осъден на смърт от „Народния съд“ и разстрелян в района на Софийските централни гробища. 

Княз Кирил е разстрелян от комунистически функционери в района на Софийските централни гробища в нощта на 1 февруари срещу 2 февруари 1945 г. Тялото му, заедно с другите осъдени на смърт от т. нар. Народен съд, е захвърлено в обща яма, образувана от бомба, паднала по време на бомбардировките над София от самолети на САЩ и Англия.

Мястото веднага било заринато с купища сгурия, заравнено и заличено, а не много по-късно – парцелирано за нови гробища. До 1995 г. няма никакъв паметен знак, който да напомня за тях. През същата година в Софийските централни гробища е поставен паметник в тяхна памет.

Княз Кирил до последно не вярва, че ще бъде осъден и екзекутиран.

„Аз, като капитан, не исках да напускам потъващия кораб, защото това е недостойно за мен като регент, като потомък на рицари. Разбира се, че можех да избягам, това беше най-лесното. Знам, че ще изпия горчивата чаша до дъно. Но съм длъжен да погледна победителите в очите. На мен не ми е позволено да бягам. Бягат само негодниците и страхливците. Аз мислех тогава, че за себе си няма какво да се боя. Мисля го и сега“, споделя Кирил Преславски, цитиран от журналиста Михаил Топалов в книгата му „Разговори с принц Кирил“.

Топалов посещава килията на принц Кирил Преславски Сакскобургготски, докато той чака присъдата си от т.нар. Народен съд. Журналистът прави няколко интервюта с него зад решетките в Софийския централен затвор в периода декември 1944 – януари 1945 г. Принц Кирил е имал възможност да избяга от страната преди идването на комунистическата власт през 1944 г., но не го прави.

„Моят адвокат ми казва, че никъде не са осъждани князе или крале, станали регенти. Не вярвам, че ще стигнат дотам, но както разбирам, много се насъскват хората срещу мен“,

казва той от затвора.

„Аз още имам някаква голяма вяра в българското правосъдие. Не ще бъде допуснато ние да бъдем убити. Защото освен всичко друго така ще се създадат митове за страдалците и герои на историята. А никоя власт няма интерес да си създава врагове и да създава митове за тях.

И все пак, вътре ме гложди – еуфорията в края на краищата ще реши всичко. Дано надделее здравият разум на правосъдието, макар че то винаги е зависело от властта и режима. Всеки убит или разстрелян стои по-високо от тоя, който убива и разстрелва. Сега ние сме попаднали в най-лошия момент от времето, от историята. Много си мисля как ще постъпят с нас, които сме тук, в затвора. Ще ни съдят, но едва ли ще гледат какво точно е било вчера, какво ще бъде утре. Няма да гледат историята. Ще гледат само днешното време. Всеки съд зависи от времето“, разсъждава в последните си дни, преди да чуе смъртната си присъда, принц Кирил.

  • Нощта, в която Господ стана българин

Има дати, които не просто влизат в историята – те остават в сърцата. Такава е 17 ноември 1993 г., когато стадион „Парк де Пренс“ в Париж става сцена на едно от най-незабравимите и драматични чудеса в българския спорт. Вечер, в която малката балканска държава ще покори футболната планета. Вечер, в която една нация ще спре да диша за секунди, за да избухне малко по-късно в едно общо, безумно щастие.

Франция – колос, играещ у дома. България – подценявана, колеблива, но вдъхновена от поколение, писано да влезе в безсмъртието на световните терени. Двата отбора играят решителен сблъсък за класиране на Мондиал 1994. Ремито стига на Франция. България трябва да спечели.

И тогава идва онзи миг.

Когато надеждата вече едва диша, Емил Костадинов пробива, изстрелва и… топката опъва мрежата на французите. 2:1. Край. Секунди по-късно България е на колене – не от отчаяние, а от екстаз.

„Господ е българин!“ – думите, които завинаги ще останат

По БНТ1 легендарният коментатор Николай Колев – Мичмана извиква фраза, която ще се превърне в символ на цяло поколение: „Господ е българин!“. Тези думи не бяха просто коментар. Те бяха възклицанието на една нация, която години наред чакаше чудо. И в онази вечер, в онази секунда, чудото се случи.

Фразата се превръща в криле за българите, повярвали, че могат да летят високо. И те наистина ще полетят: следващото лято четвъртото място на Световното първенство в САЩ ще стане най-великото постижение в историята на българския футбол.

Франция остава в шок. България – в легендите.

Мачът в Париж поставя началото на „златното поколение“ – Стоичков, Костадинов, Лечков, Балъков, Пенев – играчи, превърнали България в страхопочитано име по света.

  • „Златният век“ на Англия

На този ден през 1558 г., след смъртта на кралица Мария I, една нова епоха започва за Англия. На трона се изкачва 25-годишната Елизабет Тюдор – бъдещата Елизабет I, жена, чиято упоритост, интелект и политическо майсторство ще превърнат нейното управление в „Златния век“ на Англия.

Елизабет не израства като сигурната наследница. Дъщеря на Хенри VIII и Ан Болейн, тя е преживяла години на съмнения, интриги и политически бури. Обявена за незаконнородена след екзекуцията на майка ѝ, държана под домашен арест по време на управлението на сестра ѝ Мария I, младата принцеса често е била на крачка от обвинение в предателство.

Но съдбата избира друго. Смъртта на Мария I отваря пътя на Елизабет към трона, а новата владетелка е посрещната с надежда от народ, уморен от религиозни конфликти и политическа нестабилност.

Началото на „Златния век“

С възкачването на Елизабет Англия навлиза в период на възход, който рядко се среща в историята на страната. 

  • Религиозен мир: Елизабет установява т.нар. елизабетински религиозен компромис, който връща Англия към протестанството, но запазва умереност и стабилност.
  • Морска слава: Епохата създава легенди като Франсис Дрейк и води до разгрома на Непобедимата армада през 1588 г.
  • Културен разцвет: При Елизабет процъфтява литературата, а Уилям Шекспир, Кристофър Марлоу и други гении превръщат английската сцена в световно културно богатство.

Кралица, превърнала се в символ

Елизабет I остава в паметта на историята като „Девствената кралица“ – владетелка, която избира да не се омъжва, за да запази властта си и независимостта на короната. Но над всичко тя е символ на стабилност, държавническа мъдрост и необикновена харизма.

Нейното управление продължава 45 години – период, в който Англия се превръща от разкъсана държава в силна, уверена и уважавана европейска сила.

Още събития на 17 ноември:

  • 284 г. – Диоклециан е обявен за римски император от войниците си.
  • 1869 г. – Открит е Суецкия канал в Египет, който свързва Средиземно море с Червено море.
  • 1989 г. – Започва Нежната революция в Чехословакия – като легален протест на студенти в Прага, която е потушена от милицията; загива един студент, което дава началото на протести за сваляне на комунистическото правителство (те успяват на 29 декември).
  • 2003 г. – Арнолд Шварценегер встъпва в длъжност като губернатор на Калифорния

Родени:

  • 1755 г. – роден е кралят на Франция Луи XVIII
  • 1827 г. – роден е българският поет и писател Петко Славейков
  • 1865 г. – роден е българският педагог Луи Айер
  • 1942 г. – роден е американският режисьор Мартин Скорсезе („Шофьор на такси“, „Разяреният бик“, „Последното изкушение на Христос“, „Добри момчета“, „Нос Страх“, „Кaзино“, „Бандите на Ню Йорк“, „Авиаторът“, „От другата страна“, „Вълкът от Уолстрийт“,, „Ирландецът“)
  • 1944 г. – роден е американският актьор Дани де Вито („Полет над кукувиче гнездо“, „Близнаци“, „Войната на семейство Роуз“, „Батман се завръща“, „Джуниър“, „Матилда“, „Поверително от Ел Ей“, „Човек на Луната“)
  • 1966 г. – родена е френската актриса Софи Марсо („Смело сърце“, „Ана Каренина“)

Починали:

  • 1558 г. – умира кралицата на Англия Мария I Тюдор
  • 1796 г. – умира императрицата на Русия Екатерина II
  • 1917 г. – умира е френският скулптор Огюст Роден
Редактор: Надежда Неменски
княз Кирил Преславски регентство в България българска монархия Народен съд комунистически режим Елизабет I Златен век на Англия български футбол Световно първенство по футбол 1994 17 ноември
Последвайте ни
Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

pariteni.bg
Край на митовете: Здравето на батерията вече не е проблем за модерните EV

Край на митовете: Здравето на батерията вече не е проблем за модерните EV

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 16 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 18 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 13 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 14 часа

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дуейн Джонсън и Емили Блънт на наградите Governors

Модни провали - странни визии на червения килим на Governors Awards

Любопитно Преди 17 минути

За съжаление някои не успяха да блеснат, когато стана дума за стил

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Свят Преди 24 минути

„Дори не ме гледайте за кандидатура, защото всички лъжете. Не сте готови за жена. Не сте“

Война НАТО-Русия: Какви са сценариите и кой може да победи

Война НАТО-Русия: Какви са сценариите и кой може да победи

Свят Преди 28 минути

Германският военен историк Армин Вагнер е проучил възможните сценарии за Трета световна война според офицери от НАТО – от края на 1970-те години до днес

Важно за българските пенсионери в чужбина! Трябва да подадат декларация пред НОИ

Важно за българските пенсионери в чужбина! Трябва да подадат декларация пред НОИ

България Преди 38 минути

Важно за българските пенсионери в чужбина!

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

България Преди 53 минути

“Вие ли сте градските мутри за скобите?”: пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

България Преди 1 час

Георги Георгиев твърди, че е невинен и че ще търси правата си в Страсбург

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Свят Преди 1 час

Екипите на пожарната ги свалиха безопасно след почти 2 часа усилия

<p>Мощна магнитна буря връхлита Земята, ето какво ни очаква</p>

Мощна магнитна буря връхлита Земята

Любопитно Преди 1 час

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Свят Преди 1 час

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

България Преди 2 часа

Темата на деня за 2025 г. - „Дайте на недоносените бебета силен старт за надеждно бъдеще“

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Любопитно Преди 2 часа

Григорий живял през трети век в малоазийския град Неокесария

<p>Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро</p>

Тръмп: Възможно е да разговарям с Николас Мадуро

Свят Преди 2 часа

Тръмп намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на президента на Венецуела

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Свят Преди 2 часа

Това се посочва в доклад на Международната организация по миграцията към ООН

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Тръмп нареди на министерството на правосъдието да разследва връзките на видни демократи с покойния финансист

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Свят Преди 3 часа

Той призова хората да не свикват с войната и разрухата

Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Свят Преди 3 часа

Много от загиналите са вътрешно разселени лица

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg
1

Световно признание за българската подводна археология

sinoptik.bg

Днес празнуват всички българи с това красиво име!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 ноември, понеделник

Edna.bg

Барселона хвърли око на талант от Кьолн

Gong.bg

Назрява ли скандал в лагера на Англия?

Gong.bg

Пребиха служител на “Градска мобилност” заради поставена скоба в Монтана

Nova.bg

Опасно селфи: Как бяха свалени четирите деца, качили се на изоставена сграда в София

Nova.bg