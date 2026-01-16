Любопитно

16 януари: Краят на една корона – тишина и шепа родна земя

Вижте какво се е случило на този ден в историята

16 януари 2026, 07:37
16 януари: Краят на една корона – тишина и шепа родна земя
Шах Реза Пахлави и съпругата му Фара Диба   
Източник: GettyImages

Н а 16 януари 1979 г. Мохамад Реза Пахлави – последният шах на Иран – се качва на самолет от летище Мехрабад в Техеран и напуска страната, която управлява повече от три десетилетия. Формално пътуването е обявено като „временен отпуск по здравословни причини“, но за всички е ясно, че това е краят на иранската монархия. Страната е парализирана от масови протести, стачки и сблъсъци, а подкрепата за режима му се е разпаднала както вътре в Иран, така и сред западните му съюзници.

Заминаването протича без тържественост и без символични жестове. Шахът не произнася прощална реч, не се обръща към народа и не прави опит да остави драматичен исторически образ.

Свидетели описват атмосферата на летището като напрегната и тиха – повече приличаща на бягство, отколкото на държавническо оттегляне. Самият Пахлави изглежда уморен и болнав, придружен от императрица Фара Диба, като в последния момент се обръща към военните командири с кратките думи: „Надявам се, че ще успеете“.

Именно липсата на символичен акт прави заминаването още по-красноречиво. Само две седмици по-късно, при завръщането си в страната, аятолах Рухолах Хомейни ще целуне иранската земя пред камерите – жест, който ще се превърне в емблема на Ислямската революция. Контрастът между двата момента остава един от най-силните визуални символи на историческия преход.

Около заминаването на шаха се ражда и една упорита легенда: че той е напуснал Иран с торбичка или шепа иранска пръст, взета от родната земя. Тази история никога не е официално потвърдена – тя не присъства в архиви, дипломатически документи или в мемоарите на самия Пахлави. Въпреки това разказът се появява в устни свидетелства, биографии и медийни интерпретации и се предава като символичен детайл от последните му часове в страната.

В иранската култура земята има дълбоко значение – тя е свързана с принадлежност, памет и идентичност. В традицията на изгнанието взимането на пръст от родината често се възприема като опит да се запази връзка с място, от което човек знае, че може никога да не се върне. В монархически контекст подобен жест би символизирал и края на една династия, сведена до лична, почти интимна носталгия.

Историците подхождат предпазливо към тази история, определяйки я като непотвърден, но показателен разказ, който отразява начина, по който обществото помни падането на шаха – не като величествен финал, а като тихо, болезнено оттегляне. Независимо дали торбичката с пръст е реалност или мит, самата ѝ устойчивост говори много: за загубата, за прекъснатата връзка с народа и за края на една епоха, приключила без фанфари, но с дълга историческа сянка.

  • Иван Грозни

На този ден през 1547 г. в Москва Иван IV Василиевич, известен по-късно като Иван Грозни, е коронован за „цар и велик княз на цяла Русия“ в церемония, която бележи нова епоха в руската история. Церемонията се провежда в Успенския събор на Кремъл, където Иван IV е поставен под блестящата корона, като получава титлата „цар“ – термин с ясно съзвучие с византийската иконография и традиции, подчертаващи връзката на Москва с духовното наследство на Константинопол.

Иван, едва на 16 години, поема управлението в бурен период, белязан от вътрешни конфликти между боярите и нестабилността след смъртта на баща му Василий III. Титлата „цар“ е стратегическа – тя укрепва личната му власт и го поставя над традиционната аристокрация, като ясно демонстрира, че новият владетел е непосредствен наследник на велики имперски традиции, различен от всички предишни московски князе.

Коронацията е съпроводена с пищни церемонии, религиозни ритуали и литургии, включително поставянето на кръст и царски скиптър, символи на духовната и светската власт, обединени в една фигура. Историците отбелязват, че от този момент нататък Иван започва да изгражда силна централизация на властта, която ще оформи руската държавност в следващите десетилетия.

Родени:

  • 1853 г. – роден е френският предприемач Андре Мишлен
  • 1901 г. – роден е кубинският диктатор Фулхенсио Батиста
  • 1966 г. – роден е българският писател Алек Попов

Починали:

  • 2023 г. – умира италианската актриса Джина Лолобриджида
Мохамад Реза Пахлави иранска революция край на иранската монархия напускане на Иран легенда за иранската пръст Иван Грозни царска коронация руска история Аятолах Хомейни масови протести
Последвайте ни
Пожар в квартал

Пожар в квартал "Свобода" в София взе три жертви

16 януари: Краят на една корона – тишина и шепа родна земя

16 януари: Краят на една корона – тишина и шепа родна земя

Президентът Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство

Президентът Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

pariteni.bg
Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 час
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 2 часа
Мария Корина Мачадо подари Нобеловата си награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари Нобеловата си награда за мир на Тръмп

Преди 1 час
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 час

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Започва фестивалът &quot;Сурва&quot; в Перник</p>

Над 13 000 участници на Международния фестивал "Сурва" в Перник

Любопитно Преди 17 минути

Поради големия интерес и увеличения брой участници, дефилетата на маскарадните групи са разпределени в два поредни уикенда

Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Любопитно Преди 36 минути

Дълбоко в гените ни се крият тайни от древни предци, които са се осмелили да преживеят Европа през ледниковия период

Как една бисквитка превзе Южна Корея: Дубайската мания за милиони

Как една бисквитка превзе Южна Корея: Дубайската мания за милиони

Свят Преди 1 час

Южнокорейците са толкова обсебени от бисквитката, че някой дори създаде карта, която проследява магазините, продаващи десерта, както и техните нива на наличности, в реално време

"Купувай това, което обичаш": Съветите на финансовия гуру Рамит Сети

"Купувай това, което обичаш": Съветите на финансовия гуру Рамит Сети

Свят Преди 1 час

Сети обяснява, че никога не пита клиентите си колко харчат за кафе или за хранене навън

Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

България Преди 1 час

Предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени

Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна

Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна

Свят Преди 9 часа

Срещата беше под формата на обяд при закрити врата

Тръмп не се притесни от европейските войски в Гренландия

Тръмп не се притесни от европейските войски в Гренландия

Свят Преди 9 часа

Европейският съд осъди Италия за полицейско насилие

Европейският съд осъди Италия за полицейско насилие

Свят Преди 10 часа

ЕСПЧ смята намесата на полицаите за легитимна,но не и последвалите действия

15 знаменитости в Турция с положителни проби за дрога

15 знаменитости в Турция с положителни проби за дрога

Свят Преди 10 часа

През последното денонощие са задържани и бившата волейболистка Деря Чайърган и бившият футболист Юмит Каран

Заловиха с наркотик сина на бизнесмена Атанас Бобоков

Заловиха с наркотик сина на бизнесмена Атанас Бобоков

България Преди 10 часа

Той се е возил в спрян за проверка заради пътно нарушение автомобил

МОСВ спира голямо предприятие във Велико Търново

МОСВ спира голямо предприятие във Велико Търново

България Преди 11 часа

Мярката идва след многобройни сигнали от жители на града

Русия плаща с реки от кръв за всеки метър от Украйна

Русия плаща с реки от кръв за всеки метър от Украйна

Свят Преди 11 часа

Руските загуби нарастват заради засиления напредък на войските

Израел уби висш командир на "Хамас"

Израел уби висш командир на "Хамас"

Свят Преди 11 часа

При ударите са загинали общо седем души

Катастрофа блокира пътя между Симитли и Банско

Катастрофа блокира пътя между Симитли и Банско

България Преди 12 часа

Шофьорите изчакват на място, а движението се регулира от пътна полиция

Експлозия и голям пожар в нидерландския град Утрехт

Експлозия и голям пожар в нидерландския град Утрехт

Свят Преди 12 часа

Не се знае дали все още има хора в засегнатата сграда

Откриха фалшиви евро на пазара в Пловдив

Откриха фалшиви евро на пазара в Пловдив

България Преди 12 часа

Установени са три фалшиви банкноти с номинал от по 20 евро

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 16 януари, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 16 януари, петък

Edna.bg

УЕФА открои звезда на Лудогорец преди сблъсъка с Рейнджърс

Gong.bg

Обрат: Левски може и да вземе Хуан Переа от Локо Пловдив

Gong.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви

Nova.bg

Ключовите избори по света, които ще поставят под въпрос демокрацията през 2026 г.

Nova.bg