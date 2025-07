10 юли: „Пепеляшка със сигурност е българка“

Н а 10 юли 1994 г. се провежда мачът България-Германия от четвъртфиналите на световното първенство по футбол в САЩ. Двубоят завършва с неочаквана победа с 2:1 за България, която се класира за първи и засега последен път на полуфинал на Мондиал.

Германия повежда от дузпа чрез Лотар Матеус в началото на второто полувреме, но след голове в рамките на три минути в средата на втората част, първо на Христо Стоичков от пряк свободен удар и след това на Йордан Лечков с летящ плонж с глава след странично центриране от игра, обръщат двубоя в полза на България. За Германия загубата означава най-слабото представяне на страната от Световното първенство през 1962 г. и първо елиминиране преди финала от световно първенство от Световното първенство през 1978 г.

За България това е най-големият успех на международно футболно ниво.

Впоследствие мачът многократно е определян от българските медии и общественост като най-великия за националния отбор, а победата се разглежда като национална гордост. Играчите на това Световно първенство по футбол са наречени „златното поколение на България“.

Загубата за Германия слага край на едно неуспешно за тях световно първенство, белязано от вътрешни скандали и противоречия, а треньорът им Берти Фогтс публично се изказва против играчите си, но търпи критики заради остарялата си тактика.

Веднага след двубоя британският вестник „Индипендънт“ определя срещата като „истинско убийство на гиганти на „Джайънтс Стейдиъм“. Лоури Мифлин от „Ню Йорк Таймс“ в деня след мача пише, че Христо Стоичков два пъти казва, че Господ е българин и че

„на това световно първенство Пепеляшка със сигурност е българка“.

Стивън Гоф от „Вашингтон Поуст“ пише: „В един от най-зашеметяващите катаклизми в историята на Световното първенство, България днес шокира международната футболна върхушка с четвъртфинална победа с 2:1 над защитаващия шампионската титла Германия пред 72 416 невярващи зрители на „Джайънтс Стейдиъм“.

