1 януари – край на робството, начало на еврото

П рокламацията за еманципация, официално Прокламация 95, е президентска прокламация и изпълнителна заповед, издадена от президента на Съединените щати Ейбрахам Линкълн на 1 януари 1863 г. по време на Американската гражданска война.

Прокламацията води до промяна на правния статут на повече от 3,5 млн. поробени афро-американци

в щатите на Конфедерацията от поробени на свободни.

Веднага след като робите бягат от контрола на своите поробители, или чрез бягство към линиите на Съюза, или чрез напредването на федералните войски, те са постоянно свободни. В допълнение, Прокламацията позволява на бивши роби „да бъдат приети във въоръжените сили на Съединените щати“. Прокламацията за еманципация изиграва значителна роля за края на робството в САЩ.

