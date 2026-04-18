Н а 19 април България се изправя пред решителни избори за нов парламент, а информираният вот започва с ясното познаване на законовите изисквания за участие в изборния процес.

Колко време продължава гласуването в изборния ден?

Гласуването в изборния ден на 19 април 2026 г. започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа.

Когато пред изборното помещение в 20:00 часа няма избиратели, председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило.

Когато в 20:00 часа пред изборното помещение има избиратели, които не са гласували, само те се допускат, като гласуването продължава до 21:00 часа.

След 21:00 часа не се допуска гласуване.

Важно!

Упражняването на вота става само срещу представяне на валиден документ за самоличност — лична карта или зелен паспорт (за родените преди 1931 г.). Ако личната ви карта е изтекла, изгубена или открадната, имате право да гласувате с удостоверение за издаване на нова, издадено от МВР.