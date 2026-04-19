Н а 19 април България се изправя пред решителни избори за нов парламент, а информираният вот започва с ясното познаване на законовите изисквания за участие в изборния процес.

Предварителните избирателни списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 9 март 2026 г. на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.

Кои лица се вписват в избирателните списъци?

За вписване в избирателен списък лицата трябва да отговарят на следните условия:

да имат българско гражданство;

да са навършили 18 години към изборния ден включително;

да не са поставени под запрещение;

да не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на избирателите.

Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

Важно!

Упражняването на вота става само срещу представяне на валиден документ за самоличност — лична карта или зелен паспорт (за родените преди 1931 г.). Ако личната ви карта е изтекла, изгубена или открадната, имате право да гласувате с удостоверение за издаване на нова, издадено от МВР.