Н а 19 април България се изправя пред решителни избори за нов парламент, а информираният вот започва с ясното познаване на законовите изисквания за участие в изборния процес.

Кога и къде се публикуват избирателните списъци?

Предварителните избирателни списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 9 март 2026 г. на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.

В същия срок общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци на видно място в района на съответната избирателна секция.

Важно!

Упражняването на вота става само срещу представяне на валиден документ за самоличност — лична карта или зелен паспорт (за родените преди 1931 г.). Ако личната ви карта е изтекла, изгубена или открадната, имате право да гласувате с удостоверение за издаване на нова, издадено от МВР.

Изборният ден на 19 април започва в 07:00 ч. и приключва в 20:00 ч., освен ако пред секцията няма чакащи избиратели, в който случай гласуването може да бъде продължено до 21:00 ч.