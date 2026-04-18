П арламентарните избори на 19 април изискват специфична организация за гражданите, които в деня на вота се намират в болници, домове за стари хора или други социални институции. Изборният кодекс гарантира правото на глас на тези избиратели чрез разкриването на специални секции на място, при условие че са изпълнени определени законови изисквания.

Как може да гласуват избирателите, които в изборния ден се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги?

В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тях.

Ръководителят на съответното заведение/дом/специализирана институция в срок до 48 часа преди изборния ден съставя избирателен списък, в който се включват настанените избиратели.

За да упражни правото си на глас, избирателят може предварително да направи справка разкривани ли са избирателни секции в съответното място при произвеждане на избори.

При гласуването избирателят попълва декларация по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа, публикувани на интернет страницата на ЦИК – https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/documents), че не е гласувал и няма да гласува на друго място, с която секционната избирателна комисия разполага.

Приетите избиратели след съставяне на избирателния списък се дописват в избирателния списък в изборния ден от СИК.

Когато в лечебното заведение/дома/специализираната институция няма образувана избирателна секция, избирателите може да гласуват в секцията по постоянния си адрес.

Важно е да се знае, че ако в съответното заведение не бъде събран минималният брой от 10 желаещи за образуване на секция, пациентите и настанените лица могат да упражнят правото си на глас само в секцията по постоянния си адрес. За да се избегнат неясноти в изборния ден, гражданите и техните близки се съветват да направят предварителна справка с администрацията на институцията относно възможността за гласуване на място.