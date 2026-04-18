В хода на подготовката за парламентарния вот на 19 април, актуализирането на избирателните списъци е от ключово значение за избягване на двойно гласуване и грешки. Процесът включва преместването на определени категории граждани в т.нар. „списък на заличените лица“ – процедура, която често буди недоразумения, ако не бъдат проследени законовите срокове и основания.

Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

От избирателните списъци се заличават имената на следните лица:

включените в списъците за гласуване извън страната;

включените в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес;

включените в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия;

поставените под запрещение;

изтърпяващите наказание лишаване от свобода;

снабдените с удостоверение за гласуване на друго място.

Информацията за заличените лица в електронните системи не се актуализира веднага, а автоматизирано при отпечатването на окончателните избирателни списъци, около 10 дни преди изборния ден.

До отпечатването на избирателните списъци тези лица фигурират в публикуваните предварителни избирателни списъци.

Ако в изборния ден установите, че името ви фигурира в списъка на заличените лица, имате право да поискате справка от секционната избирателна комисия за конкретното основание за заличаване. В случай че причината е отпаднала (например изтърпяно наказание или отпаднало запрещение) или е допусната грешка, можете да бъдете дописани в допълнителния списък от СИК само след представяне на съответното удостоверение от общината или документ, доказващ правото ви да гласувате.