Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

Парламентарни избори

Списък на заличените лица: Кога и защо името ви може да отпадне от предварителния избирателен списък

18 април 2026, 16:37
Източник: Thinkstock/Guliver

В хода на подготовката за парламентарния вот на 19 април, актуализирането на избирателните списъци е от ключово значение за избягване на двойно гласуване и грешки. Процесът включва преместването на определени категории граждани в т.нар. „списък на заличените лица“ – процедура, която често буди недоразумения, ако не бъдат проследени законовите срокове и основания.

От избирателните списъци се заличават имената на следните лица:

  • включените в списъците за гласуване извън страната;
  • включените в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес;
  • включените в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия;
  • поставените под запрещение;
  • изтърпяващите наказание лишаване от свобода;
  • снабдените с удостоверение за гласуване на друго място.

Информацията за заличените лица в електронните системи не се актуализира веднага, а автоматизирано при отпечатването на окончателните избирателни списъци, около 10 дни преди изборния ден.

До отпечатването на избирателните списъци тези лица фигурират в публикуваните предварителни избирателни списъци.

Ако в изборния ден установите, че името ви фигурира в списъка на заличените лица, имате право да поискате справка от секционната избирателна комисия за конкретното основание за заличаване. В случай че причината е отпаднала (например изтърпяно наказание или отпаднало запрещение) или е допусната грешка, можете да бъдете дописани в допълнителния списък от СИК само след представяне на съответното удостоверение от общината или документ, доказващ правото ви да гласувате.

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Истинската история зад легендарната полицейска снимка на Пабло Ескобар от 1976 г.

Индийски кораби бяха атакувани в Ормузкия проток

Стилияна Николова с бронз от Световната купа в Баку

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Големият хит на Kia идва в Европа, цели се в бестселъра на VW

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
Петима убити и десетки ранени при стрелба в Киев, съобщи Зеленски

