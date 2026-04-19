Н а 19 април България се изправя пред решителни избори за нов парламент, а информираният вот започва с ясното познаване на законовите изисквания за участие в изборния процес.

В деня на вота имаме право да изберем как на упражним правото си на глас - с хартиена бюлетина или с машина. Не трябва да забравяме, че вотът е таен, а решението за кого да гласуваме - лично.

Има ли право избирателят да покаже или заснеме вота си?

Не. Ако избирателят покаже или заснеме вота си, бюлетината не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се дава втора бюлетина, той не се допуска повторно да гласува и не се подписва в избирателния списък.

При показан или заснет вот, секционната комисия незабавно обявява бюлетината за недействителна и я унищожава, като отбелязва това обстоятелство върху гърба на бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък.

Избирателят носи административнонаказателна отговорност при показан и заснет вот.

Важно!

Упражняването на вота става само срещу представяне на валиден документ за самоличност — лична карта или зелен паспорт (за родените преди 1931 г.). Ако личната ви карта е изтекла, изгубена или открадната, имате право да гласувате с удостоверение за издаване на нова, издадено от МВР.