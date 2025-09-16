България

Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика, за нас е важен политическият прагматизъм

Премиерът присъства на церемонията по откриване на новата академична година в УНСС

16 септември 2025, 11:34
Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика, за нас е важен политическият прагматизъм
Н астоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм. А политическият прагматизъм означава само едно - политическа стабилност. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на откриването на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство.

По думите на премиера това не е зов за подкрепа, а зов за разбиране, че политическата стабилност и предвидимост са единствената среда, в която може да функционира нормално икономиката, нормално да се води неминуемият разговор, който предстои.

"Разговорът е за това как държавата преразпределя националния продукт. Затова каква да бъде през следващите 10 и 20 години данъчно-осигурителната ни система, по какъв начин държавата ще посреща очакванията за предоставяне на публични услуги и своята функция като универсален преразпределител на националното богатство", каза Желязков.

Той посочи, че този разговор предстои, но трябва да се води в спокойна среда, не може да бъде воден на парче, не може да бъде воден от мандата на един парламент и едно правителство. "Така, както имахме консенсус преди три десетилетия за това как ще изглежда нашата среда, така трябва да водим този разговор прагматично и уверени в потенциала и капацитета, който имаме като нация и народ", каза пред студените и гостите на откриването Желязков.

"Винаги на прага на новата учебна година, пристъпвайки през портите на тази Алма Матер, съм сигурен, че първокурсниците тръпнат в очакване за това приключение, което предстои в тяхното студентство", посочи премиерът в словото си.

"Влизат заредени с енергията на младежкото си дръзновение с усещането, че са отметнали един важен етап от живота си със своето средно образование, очаквайки с оптимизъм всичко онова, което предстои в този необятен път, наречен живот, каза министър-председателят. Затова, когато правим анализ къде сме, откъде сме тръгнали и накъде отиваме, може би е важно да си спомняме това дръзновение, което всеки един от нас е изпитвал, когато е започнал поредната академична година в своя талант", отбеляза Росен Желязков.

Той отбеляза, че живеем в един доста предизвикателен свят, в който се преуреждат голяма част от обществените международни отношения, такива, каквито ги познаваме всички ние, и сме ги възприемали винаги като даденост.

"Светът продължава сякаш да бъде разделен по вертикалната ос на Запад-Изток. Това е ос, която създава не само разбирането на идеологеми, но и създава определени обективни предпоставки за развитието на глобалната икономика и в частност на икономиките, към които принадлежим. В този период на надпревара всъщност ние не сме загърбили идеологическите разбирания и парадигми", посочи Росен Желязков.

Според него продължаваме да живеем с усещането, че икономиката и конкуренцията са война и ние участваме в нея по един или по друг начин - реално, сюрреално, хибридно. "В този силно поляризиран и конкурентен свят ние пренасяме всичко онова, което ни заобикаля като политическа среда и глобални проблеми, на нашия роден терен", каза премиерът.

"Затова и такива въпроси, които трябва да намират много прагматично обединение, като въпросът за въвеждането на еврото, всъщност стават голям политически въпрос", отбеляза Росен Желязков.

По думите му дебатът не е "за" или "против" еврото, а е свързан с интеграцията към системата на европейските държави, олицетворявана от Европейския съюз, която става неотменима с това, че България ще стане част от еврозоната с всичките предимства и с всички предизвикателства на това.

Според премиера 20 години са достатъчен период от време, в който реалната конвергенция е достигнала до нивото, при което въвеждането на единната валута е стимул за икономиката, а не пречка пред икономиката.

Министър-председателят каза, че се създава усещане за глобално безпокойство, което се пренася и на нашия роден политически терен и рефлектира върху икономиката, инвестиционната среда и доверието.

"Основният спояващ елемент в едно демократично общество е доверието", подчерта премиерът.

"Атаката върху доверието, използването по недемократичен начин на изкуствения интелект, всички новини, които се нуждаят от множество опровержения и много трудно потвърждения, както и липсата на реални фактчекъри, всъщност превръщат информационната среда в демократичните общества в силно интоксикирана", каза Желязков.

Според него е много трудно в океана от информация да се отсее коя новина е истинска, коя новина е фалшива, коя новина е чиста фантазия и коя е откровена лъжа.

"Това е много добра хранителна среда за всякакви манипулации, затова и ролята на академичното общество е да бъде този фактчекър на колективния разум, който да не позволява заразяване на обществото", заяви Росен Желязков пред студентите и гостите на откриването на новата академична година в УНСС.

Източник: БТА/София Господинова    
