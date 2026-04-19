Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Н ова Загора е направен опит да се гласува два пъти в две различни секции, съобщиха от РИК- Сливен. По случая има задържан от полицията, предаде БНР.

Говорителят на Районната избирателна комисия Петър Тодоров описа начина, по който е извършено гласуването в двете секции:

"Първата секция, там не е вписан по постоянен адрес. Отива, гласува, пуска си глас в урната, след това отива и в урната, в която е регистриран по постоянен адрес".

Иначе, според председателя на Районната избирателна комисия в Сливен Християна Денчева, гласуването днес изпреварва с 1% миналите избори.