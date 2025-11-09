България

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

В рамките на няколко дни ще се положат усилия да бъдат наваксани и пропуснатите обслужвания

9 ноември 2025, 18:27
Източник: Георги Димитров/Vesti

О бслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак". Оттам посочват, че в рамките на няколко дни ще се положат усилия да бъдат наваксани и пропуснатите обслужвания.

Отново настояваме за среща с ръководството на Столична община в лицето на Васил Терзиев, тъй като считаме че само така можем да достигнем до трайно решаване на въпросите, което ще е най-вече в полза на софиянци, заявиха от "Екобулпак". 

"Екобулпак България" АД е дружество, което работи със Столична община от 2005 г. и изпълняваме отговорно задълженията си за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки. Считаме, че създалата се ситуация се политизира и това не води до конструктивен диалог за разрешаване на спорните въпроси, се посочва още в съобщението. 

На 6 ноември Столична община беше официално уведомена с писмо от "Екобулпак" АД, че възнамеряват да преустановят обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци в 16 столични района – "Банкя", "Витоша", "Връбница", "Възраждане", "Изгрев", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Овча купел", "Надежда", "Панчарево", "Подуяне", "Сердика", "Слатина", съобщиха от Общината в позиция по заявеното намерение.

Източник: Юзлем Тефикова/БТА    
Екобулпак Столична община Разделно събиране на отпадъци Цветни контейнери София
