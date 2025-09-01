Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ

В одата от водопроводната мрежа на Брезник не е годна за пиене и битови нужди, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Перник.

След извършен учестен мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на града, е установено, че тя не е годна за консумиране.

Забраниха разхищението на питейна вода в Брезник, вижте защо

Физико – химичните и микробиологични анализи на взетите проби са установили несъответствия с контролираните показатели на манган, арсен и клостридиум перфрингенс, информират още от инспекцията.

На управителите на „ВиК“ ООД – Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия.

В тази връзка РЗИ – Перник въвежда ограничение водата, подавана във водопроводната мрежа на територията на гр. Брезник от язовир „Красава“ да не се използва за питейни цели, приготвяне на храна, къпане, миене на съдове, миене на ръце или други хигиенни дейности. Тя може да се ползва единствено за почистване на санитарни възли.

От инспекцията информираха, че ще продължат засиления контролен мониторинг.

От Община Брезник обявиха, че утре 2 септември във времето от 10:00 до 12:00 ч. на жителите на града ще бъде раздавана бутилирана минерална вода. Пунктът ще бъде позициониран пред местното читалище „Просвещение”.