България

Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ

На управителите на „ВиК“ ООД – Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия

1 септември 2025, 19:35
Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ
Източник: iStock/GettyImages

В одата от водопроводната мрежа на Брезник не е годна за пиене и битови нужди, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Перник.

След извършен учестен мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на града, е установено, че тя не е годна за консумиране.

Забраниха разхищението на питейна вода в Брезник, вижте защо

Физико – химичните и микробиологични анализи на взетите проби са установили несъответствия с контролираните показатели на манган, арсен и клостридиум перфрингенс, информират още от инспекцията. 

На управителите на „ВиК“ ООД – Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия.

В тази връзка РЗИ – Перник въвежда ограничение водата, подавана във водопроводната мрежа на територията на гр. Брезник от язовир „Красава“ да не се използва за питейни цели, приготвяне на храна, къпане, миене на съдове, миене на ръце или други хигиенни дейности. Тя може да се ползва единствено за почистване на санитарни възли. 

От инспекцията информираха, че ще продължат засиления контролен мониторинг. 

От Община Брезник обявиха, че утре 2 септември във времето от 10:00 до 12:00 ч. на жителите на града ще бъде раздавана бутилирана минерална вода. Пунктът ще бъде позициониран пред местното читалище „Просвещение”.

Източник: БТА, Мая Костадинова    
Последвайте ни
Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Бул.

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го

Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ

Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 23 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 20 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 22 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полицията започна проверки за нападението над екип на NOVA в Сопот

Полицията започна проверки за нападението над екип на NOVA в Сопот

България Преди 1 час

Иван Янев: Започнаха да ги псуват, да ги плюят, да ги ритат и спъват, започнаха да блъскат по техниката

"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

България Преди 1 час

Опазването на свободата на словото и достойнството на личността са две от темите, с които "Възраждане" винаги се е ангажирала, посочват от партията

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

България Преди 3 часа

Сигналът е подаден от близка роднина на пострадалото момче

<p>ЕК потвърди за атаката: България подозира Русия</p>

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

Свят Преди 3 часа

Смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневие

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

България Преди 3 часа

ЕК: Българските власти подозират "умишлена намеса от страна на Русия"

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Свят Преди 3 часа

Новата учебна година започна днес за около 2,5 милиона израелски ученици

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 3 часа

Игра на чувства и стратегии в новите епизоди на романтичното риалити всеки делничен ден от 21:00 ч.

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

България Преди 3 часа

От утре по план стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Любопитно Преди 3 часа

Тези зодиакални знаци усещат скритото и рядко грешат – вижте кои са в галерията

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

България Преди 4 часа

Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване

Пожар в Белослав, огънят изпепели 7 къщи

Пожар в Белослав, огънят изпепели 7 къщи

България Преди 4 часа

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

Свят Преди 4 часа

През 2024 г. двама дървосекачи бяха убити с лък и стрели, след като навлязоха на тяхна територия

Турция ще прави нови хиперзвукови ракети

Турция ще прави нови хиперзвукови ракети

Свят Преди 4 часа

„Тайфун Блок-4“ е дълга 10 метра и тежи 7200 килограма

Мъж счупи челюстта на съпругата си

Мъж счупи челюстта на съпругата си

България Преди 4 часа

По случая се води досъдебно производство

<p>Кризите, които промениха човечеството за по-добро</p>

От Черната смърт до Голямата депресия: Уроците, които спасиха човечеството

Любопитно Преди 4 часа

Как хората са преодолели Черната смърт, Голямата депресия или испанския грип?

Кортни Кардашиян показа секси извивки на плажа (СНИМКИ)

Кортни Кардашиян показа секси извивки на плажа (СНИМКИ)

Любопитно Преди 5 часа

46-годишната телевизионна звезда беше забелязана с оскъден черен бански на плаж в Маями

Всичко от днес

От мрежата

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Ретрограден Сатурн в Риби: Какво означава за всяка зодия

Edna.bg

Изненадващото хоби на жената до Башар Рахал (ВИДЕО)

Edna.bg

ЦСКА взе решение за Керкез

Gong.bg

СНИМКИ: България тренира преди големия мач с Испания

Gong.bg

Националната информационна кампания за еврото започва от Бургас

Nova.bg

Полицията започна проверки за хулигански действия и установяване на протестиращите, нападнали екип на NOVA в Сопот

Nova.bg