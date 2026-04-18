Внимание, столичани! Промени в движението на 19 април заради изборите

Н а 19 април ще се проведат осмите предсрочни парламентарни избори в България. По тази причина се налагат промени в движението около местата, свързани с изборния процес.

Промени на движението ще има и в централната част на столицата.

От 07.00 часа на 19 април до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии, да се забрани престоят и паркирането на паркинга на пл. Д-р Желю Желев“.

От 19.00 часа на 19 април до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии, се ограничава движението на превозни средства по двете платна на бул. „Цар Освободител” в участъка от пл. „Буров” до ул. „Г. С. Раковски”.

От 07.00 часа на 19 април до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии на Централната избирателна комисия и ползването на вход „Изток“ от страната на паркинга на пл. Д-р Желю Желев“ ще бъде осигурена охрана с полицейско присъствие на района около входа на сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1, гр. София.

Промени ще има и около зала „Асикс Арена и Зала „Арена 8888 София“.

От 08.00 часа на 19 април до приключване на транспортирането на изборните материали се забранява престоя и паркирането на пътни превозни средства по двете платна на алеята свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул. „Манастирска“ /от северната и източната страна на зала „Асикс Арена и Зала „Арена 8888 София“/.

От 20.00 часа на 19 април до приключване на транспортирането на изборните материали от СИК и РИК ще се ограничава движението на автомобили, както следва:

- по двете платна на алеята свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул. „Манастирска“ /от северната и източната страна на зала „Асикс Арена“/;

- в района на зала „Арена 8888 София“, където ще бъдат разположени 23 и 25 РИК.

- по бул. „Асен Йорданов“ в участъка от пл. „Площад на авиацията“ до бул. „Шипченски проход“.