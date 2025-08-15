Внимание! Предупреждение за силен вятър в петък

П редупреждение от първа степен – жълт код е обявен за четири области в петък, 15 август в България, сочи справка в сайта на НИМХ. Предупреждението е в сила за: Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

При жълт код за вятър от НИМХ съветват: „Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито“.

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. По-значителна облачност ще има над южните райони и на отделни места там са възможни слаби превалявания.

В петък

в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа до умерен, в Югоизточна България временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София – около 31 градуса. Атмосферното налягане е и ще се задържи по-високо от средното за месеца.

В планините

ще преобладава слънчево време. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област ще превали. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра – около 17 градуса.

По Черноморието

ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 33 мин. и залязва в 20 ч. и 28 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 55 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 42 мин. и изгрява в 23 ч. и 22 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

През почивните дни

ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, в събота ще е слаб до умерен, в Югоизточна България предимно умерен, в неделя ще отслабне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.