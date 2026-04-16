Визита в САЩ укрепва контактите на КРИБ с държавни институции, мозъчни тръстове, университети и финансови инвеститори

Делегация на работодателската организация проведе серия от срещи в Държавния департамент и водещи институти във Вашингтон. Акцент в разговорите бяха енергийната диверсификация през Вертикалния газов коридор, борбата с хибридните заплахи и разширяването на присъствието на българския бизнес на пазара в САЩ

16 април 2026, 10:37
Делегацията на КРИБ с посланик Джон Хърбст, бивш посланик на САЩ в Украйна и директор на Центъра за Евразия към Атлантическия съвет   
Източник: КРИБ

И зпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Боян Митракиев и представители на председателя на КРИБ г-н Кирил Домусчиев проведоха редица срещи във Вирджиния и Вашингтон (DC), укрепвайки контактите на КРИБ с държавни институции, мозъчни тръстове, университети и финансови инвеститори. Двустранни дискусии бяха проведени в Държавния департамент на САЩ, Департамента на търговията на САЩ, Атлантическия съвет, Института Хъдсън, Бизнес съвета за международно разбирателство (BCIU) и техни водещи членове, а в по-широк формат бяха ангажирани Американската финансова корпорация за международно развитие (DFC), Търговския представител на САЩ (директор на USTR), MCC, John Hopkins University, Liberty University, George Mason University и други.

Основната приоритетна тема за КРИБ и американските партньори бе продължаващата енергийна диверсификация, която изтласква руските енергийни доставки от Европа, тъй като те доказано се използват за политически цели и зловредно влияние. Важен инструмент за това в региона е Вертикалният газов коридор, който се очаква да бъде завършен и пуснат в експлоатация през следващите месеци. Водещи членове на КРИБ работят активно и успешно по проекта като това беше подчертано в разговора с американските партньори. Постигна се съгласие КРИБ да послужи и за аналитична платформа за идеи за бъдещото развитие и надграждане на коридора, така че той да бъде устойчиво жизнеспособен проект с все по-голям ефект в Югоизточна Европа.

В тази връзка бе обсъдена и нуждата от по-тясно взаимодействие между бизнеса, държавата и академичните среди, което да подпомага борбата на България срещу информационните и хибридни кампании, които често спекулират с нуждите и предизвикателствата пред българската енергетика. Имайки предвид широкото представителство на университети и медии в КРИБ, както и традиционно добрите връзки с българските мозъчни тръстове, представителите на Конфедерацията поеха ангажимент да потърсят мостове за обединяване на усилия с американски партньори по темата про-активна борба с дезинформацията, която не нарушава, а дори затвърждава свободата на словото в България.

При всички срещи се формира и разбиране, че българските бизнеси вече са достатъчно големи, за да предложат качествен и адекватен продукт на американския пазар и/или да се възползват от конкурентните предимства там за производство. За да се използват тези възможности, КРИБ и американските

партньори ще споделят по-интензивно възможности за посещение на подходящи събития в САЩ, където публични и частни партньори търсят да ангажират утвърдени компании от Европа. За тази година бяха конкретизирани поне три такива събития, по които ангажираните американски партньори ще окажат максимална логистична подкрепа. Водещи лидери от американските мозъчни тръстове пък изявиха готовност да посетят България в организирани от членове на КРИБ събития.

В рамките на разговорите и анализите на стремежа към реципрочност на търговията КРИБ представи перспективни конкретни индивидуални и колективни свои членове в сектори като металургията и машиностроенето, химическата и фарма индустрията, ИТ и ИКТ, туризма, минното дело и особено добива на критични минерали. Търговията на стоки и услуги между България и САЩ остава динамична и конвергира в посока на реципричност и висока добавена стойност, което отговаря на приоритетите на американската администрация.

КРИБ Енергийна диверсификация Вертикален газов коридор Борба с дезинформацията Българо-американски отношения Икономическо сътрудничество Търговия България-САЩ Американски партньори Критични минерали Мозъчни тръстове
