Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

Вероника Василева стартира с блестяща игра – 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1

27 април 2026, 09:38
Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка
Източник: БТА

Б ългария има европейски шампион по фехтовка. Вероника Василева спечели титлата на сабя на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Каляри, Италия. Състезателката игра изключително силно и не остави съмнения, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на Световни купи за жени. 

В надпреварата на сабя се включиха 42 състезателки от 14 държави. За България на пътеките излязоха Емма Нейкова ("Свечников"), Белослава Иванова (ЦСКА), Вероника Василева ("Свечников") и Мариела Георгиева ("Пловдив БГ").

Вероника Василева стартира с блестяща игра – 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1. В първия си двубой сред най-добрите 64 тя отстрани Валерия Кубанска-Моренет от Украйна с 15:11. В срещата за място сред най-добрите 8 победи Мария Виекиевич от Полша с 15:8. В двубоя за място на полуфиналите Василева надделя над Амалия Ковалу от Румъния с 15:14 и си гарантира медал от шампионата. В срещата за място във финала българката победи Сириел Риу от Франция с 15:12. В двубоя за титлата сабльорката ни отново показа страхотна игра и спечели купата след 15:11 над Алексадра Куваева от Грузия.

Емма Нейкова завърши надпреварата на 19-о място, Белослава Иванова е 25-а, а Мариела Георгиева - 26-а.

В турнира на шпага за мъже Рахим Рашайда завърши на 9-о място. В състезанието участваха 98 шпажисти от 29 държави. България беше представена от Рахим Рашайда (НСА) и Радослав Стойчев ("Черно море – Варна").

Рахим Рашайда започна силно участието си в първенството, като излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. Във втория кръг на елиминациите той отстрани Йонас Волунд от Дания с 15:9. В двубоя за място сред най-добрите 16 Рашайда победи Кристофър Кели от Швеция с 15:11. В срещата за място в топ 8 българинът отстъпи пред Пьотр Урбан от Полша със 7:15 и завърши на 9-о място.

Радослав Стойчев записа в групите с 2 победи и 4 загуби, остана на крачка от елиминациите и зае 75-о място в крайното класиране. 

Източник: БГНЕС    
Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Иран с ново предложение към САЩ за Ормузкия проток

Откриха военен боеприпас при разчистване на кабинет в гимназия в Добрич

Китай заплаши ЕС с ответни мерки, ако планът „Произведено в Европа“ бъде приет

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

Как лесно да сканираме документи с Android

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

Третият е излишен: Какво е „фъбинг“ и как телефонът убива връзката ви

Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

Как бившият кмет на Ню Йорк стана албанец

Geely EХ2, най-продаваната кола в Китай, идва в България

Бърза и вкусна закуска: Хрупкаво руло от бутер тесто, което всеки може да направи

Внимание, шофьори! Временна организация на движението по АМ "Тракия" днес

Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро

Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

