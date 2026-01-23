България

Радостин Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред

Според Радостин Василев, ако се въведат тези броячки и скенери, ще стане пълен хаос в момента на изборите

23 януари 2026, 11:54
Радостин Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред
Източник: БТА

С ледващата седмица не трябва да влиза въобще Изборният кодекс в дневния ред, коментира лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в парламента. Той посочи, че има нужда от много големи промени в кодекса, но не от това мнозинство.

Според Василев липсата на кворум в парламента два поредни дни е заради "страха на Борисов" и "разцепление в БСП""Това се случва от страха на Борисов, 5-6 човека ги е дръпнал да не влизат в зала, и от това, че в БСП може би, след като падна правителството, има някакво разцепление. То се вижда и вътре си подвикват колегите от БСП", каза лидерът на МЕЧ. 

Но тук виждаме наглостта на „Има такъв народ“, коментира той. За мен те форсират кодекса като постоянно го включват в опит да накажат по някакъв начин Борисов, каза Василев. "Ръчната (б. а. спирачка) там е от Борисов дръпната. Защото е Зайко-Байко, така си го обяснявам. Защото знае, че това нещо предизвиква напрежение в обществото. Защото нямат легитимация, никаква, и защото трябва да се явяваме по-скоро на избори, а те се опитват някакъв служебен резултат да си издействат", добави той.

Опозицията бойкотира кворума в парламента

Според Радостин Василев, ако се въведат тези броячки и скенери, ще стане пълен хаос в момента на изборите.  

На въпрос за присъединяването на България към Съвета за мир под патронажа на Доналд Тръмп, лидерът на МЕЧ коментира, че премиерът в оставка няма мандат да ходи да представлява България на никакви форуми. Този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл, каза още той. За мен позицията на България трябваше да бъде: „Ние имаме политическа нестабилност в страната. Трябва да имаме правителство с ясен хоризонт и мнозинство, което да вземе такава позиция“, добави Василев. Като аргумент той посочи и незнанието дали страната ни ще участва с финансова вноска. По думите му след три години, ако ни кажат: „Сега плащайте“ и ние се откажем, изглежда много жалко и смешно. 

Относно ратификацията на присъединяването на България към Съвета за мир той каза, че решението на групата на МЕЧ е да се въздържи при гласуването. 

Радостин Василев: Надявам се „Величие“ да влязат по-бързо в парламента

На въпрос какво следва след напускането на Румен Радев на президентската институция, лидерът на МЕЧ изрази надежда новият президент в лицето на Илияна Йотова максимално бързо да намери служебен премиер, за да не се стои в тази ситуация в парламента, в която не се работи, а се изчаква докъде ще стигне евентуален проект на Радев.   

Ние възприемаме Румен Радев и бъдещия негов проект като възможен партньор, заяви Василев в отговор на въпрос. Той каза, че би участвал в мнозинство за избор на Висш съдебен съвет, смяна на Централната избирателна комисия, смяна на главния прокурор и за големи промени в Изборния кодекс. Смяна на кодекса, тук за месец-два бързо, и нови избори са план, който също обмисляме и е възможен, допълни той.

Радостин Василев каза още, че МЕЧ ще се яви самостоятелно на предстоящите избори.  

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Изборен кодекс Радостин Василев Партия МЕЧ Политическа нестабилност Предстоящи избори Бойко Борисов Разцепление в БСП Има такъв народ Съвет за мир Румен Радев
Последвайте ни

По темата

След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

pariteni.bg
6 котешки филма, които трябва да гледате

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 14 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 13 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 15 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина писателят Калин Терзийски

Почина писателят Калин Терзийски

България Преди 11 минути

Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ

Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ

Любопитно Преди 21 минути

Трудна актьорска задача изважда двама кандидати от „Вече играеш… Стоичков“

<p>Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър</p>

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

България Преди 51 минути

Ще продължа да бъда до Румен Радев, добави бившият вътрешен министър

Двама пострадали при челен удар край Владая

Двама пострадали при челен удар край Владая

България Преди 1 час

Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Любопитно Преди 1 час

<p>Нейнски: ЕП няма позиция за &quot;Съвета за мир&quot;</p>

Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

България Преди 1 час

Дипломатът запита какви са ползите и последствията за нашата страна с включването ни в организацията

<p>Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за &quot;мъртвите души&ldquo;</p>

Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за "мъртвите души“

България Преди 1 час

С процедурни хватки беше провален кворума в пленарна зала, така, че промени в Изборния кодекс не се случиха, каза Йорданов

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Свят Преди 1 час

Трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

Любопитно Преди 1 час

„Кой знае дали този човек, с когото разговарях, иска изобщо да споменавам името му?“, пошегува се звездата след последната си номинация за „Оскар“ и запази мълчание около своя вирусен разговор от церемонията на Златните глобуси

<p>Ръст в стойността на малката потребителска кошница през януари, ето с колко</p>

Цените в малката потребителска кошница растат през януари

България Преди 1 час

Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст, обяви заместник-директорът на ИССИО Виолета Иванова

<p>Канада отказа да е в менюто на Тръмп

Марк Карни отвърна на огъня на Тръмп: "Канада не живее заради Съединените щати"

Свят Преди 1 час

Карни очерта посоката на Канада, казвайки, че страната „трябва да бъде фар – пример за свят в морето“ и да не се поддава на авторитаризъм

Бактерии (снимката е илюстративна)

Глобалната заплаха, по-смъртоносна от рак, която никой в Давос не признава

Свят Преди 2 часа

„Една критична точка, която ме тревожи изключително много, е това, което аз наричам следващата пандемия, подпомогната от общественото недоверие“, заяви Ванина Лоран Ледрю, директор „Обществено здраве и правителствени въпроси“ в Institut Merieux и bioMerieux

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп представи "Съвета за мир" по време на Световния икономически форум в Давос

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Любопитно Преди 2 часа

Всички двубои от квалификациите в Световната група можете да гледате по NOVA и NOVA Sport

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

България Преди 2 часа

Едното превозно средство е дърпало другото заради повреда

<p>Санчес към&nbsp;Тръмп:&nbsp;Оценяваме поканата, но ще я отклоним</p>

Мадрид: Испания няма да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Около 60 правителства бяха поканени да се присъединят, но само малцина от западните съюзници на Вашингтон приеха публично

Всичко от днес

От мрежата

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Хари Стайлс се завръща на сцената с турне и Шаная Туейн в Лондон

Edna.bg

7 храни, които са по-здравословни, отколкото си мислим

Edna.bg

Десподов се появи на първа страница на испански вестник (СНИМКА)

Gong.bg

5 дни арест за фенове на Брюж в Астана заради шега с Борат

Gong.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg

След разследване на NOVA: Прокуратурата повдигна две обвинения срещу лекаря, оперирал с фалшива диплома

Nova.bg