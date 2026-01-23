Радостин Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред

С ледващата седмица не трябва да влиза въобще Изборният кодекс в дневния ред, коментира лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в парламента. Той посочи, че има нужда от много големи промени в кодекса, но не от това мнозинство.

Според Василев липсата на кворум в парламента два поредни дни е заради "страха на Борисов" и "разцепление в БСП". "Това се случва от страха на Борисов, 5-6 човека ги е дръпнал да не влизат в зала, и от това, че в БСП може би, след като падна правителството, има някакво разцепление. То се вижда и вътре си подвикват колегите от БСП", каза лидерът на МЕЧ.

Но тук виждаме наглостта на „Има такъв народ“, коментира той. За мен те форсират кодекса като постоянно го включват в опит да накажат по някакъв начин Борисов, каза Василев. "Ръчната (б. а. спирачка) там е от Борисов дръпната. Защото е Зайко-Байко, така си го обяснявам. Защото знае, че това нещо предизвиква напрежение в обществото. Защото нямат легитимация, никаква, и защото трябва да се явяваме по-скоро на избори, а те се опитват някакъв служебен резултат да си издействат", добави той.

Опозицията бойкотира кворума в парламента

Според Радостин Василев, ако се въведат тези броячки и скенери, ще стане пълен хаос в момента на изборите.

На въпрос за присъединяването на България към Съвета за мир под патронажа на Доналд Тръмп, лидерът на МЕЧ коментира, че премиерът в оставка няма мандат да ходи да представлява България на никакви форуми. Този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл, каза още той. За мен позицията на България трябваше да бъде: „Ние имаме политическа нестабилност в страната. Трябва да имаме правителство с ясен хоризонт и мнозинство, което да вземе такава позиция“, добави Василев. Като аргумент той посочи и незнанието дали страната ни ще участва с финансова вноска. По думите му след три години, ако ни кажат: „Сега плащайте“ и ние се откажем, изглежда много жалко и смешно.

Относно ратификацията на присъединяването на България към Съвета за мир той каза, че решението на групата на МЕЧ е да се въздържи при гласуването.

Радостин Василев: Надявам се „Величие“ да влязат по-бързо в парламента

На въпрос какво следва след напускането на Румен Радев на президентската институция, лидерът на МЕЧ изрази надежда новият президент в лицето на Илияна Йотова максимално бързо да намери служебен премиер, за да не се стои в тази ситуация в парламента, в която не се работи, а се изчаква докъде ще стигне евентуален проект на Радев.

Ние възприемаме Румен Радев и бъдещия негов проект като възможен партньор, заяви Василев в отговор на въпрос. Той каза, че би участвал в мнозинство за избор на Висш съдебен съвет, смяна на Централната избирателна комисия, смяна на главния прокурор и за големи промени в Изборния кодекс. Смяна на кодекса, тук за месец-два бързо, и нови избори са план, който също обмисляме и е възможен, допълни той.

Радостин Василев каза още, че МЕЧ ще се яви самостоятелно на предстоящите избори.