Убиецът в Ямболско счупил прозорец и застрелял човек

Той е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил човек от село Тенево

27 октомври 2025, 15:29
Източник: Thinkstock/Guliver

О кръжната прокуратура-Ямбол задържа мъж за срок до 72 часа. Той е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил човек от село Тенево, област Ямбол.

По време на разследването е установено, че убийството е извършено в къщата на жертвата в неделя.

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

Към настоящия момент доказателствата сочат, че задържаният е разбил прозорец на дома, през който е възпроизвел изстрели с ловното оръжие, причинили смъртта на намиращия се къщата мъж.

Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" на арестувания.

Източник: Prb.bg    
Убийство Ямбол Тенево
