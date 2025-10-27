Убиецът в Ямболско счупил прозорец и застрелял човек

О кръжната прокуратура-Ямбол задържа мъж за срок до 72 часа. Той е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил човек от село Тенево, област Ямбол.

По време на разследването е установено, че убийството е извършено в къщата на жертвата в неделя.

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

Към настоящия момент доказателствата сочат, че задържаният е разбил прозорец на дома, през който е възпроизвел изстрели с ловното оръжие, причинили смъртта на намиращия се къщата мъж.

Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" на арестувания.